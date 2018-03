David Miranda, juvenil del Tecla, causa buenas sensaciones en España

El jugador de reserva del Santa Tecla FC, David Miranda, dijo que pese a que la adaptación al invierno en España ha sido difícil, tiene chances de jugar en algún equipo juvenil en ese país si sigue haciendo buenos papeles.

Miranda, de 20 años, comentó a EL GRÁFICO sus expectativas por este campamento al que acude gracias al apoyo de Talentos 360 y expresó sus buenos deseos para las dos categorías en las que el Tecla avanzó a la final: la mayor y la de reservas, esta última que él capitaneó en el curso pasado.



¿Cómo has vivido hasta ahora la experiencia de jugar estos partidos en España?

La experiencia aquí ha sido buena, solo que un poco complicada, porque el clima es bastante frío, la temperatura ya ha llegado a los cero grados, a veces a menos uno (grados centrígrados), es súper frío. Me he ido adaptando un poco, usando ropa térmica, y hemos jugado contra buenos equipos, algunos un poco conocidos, como Getafe B, Leganés B, Alcorcón B.

¿Qué te han dicho por momento los entrenadores y todo el personal que está con ustedes, supervisándolos?

Me han dicho que me ven bastante posibilidades de tener oportunidades acá, porque he hecho un buen papel y de hecho han hablado con los coordinadores del mismo producto que me trajo acá y sí ven a unos cuatro jugadores con buenas posibilidades y entre ellos estoy yo. De momento no he hablado con nadie más, pero sí me han dicho que lo he hecho bien.

¿Cuántos juegos llevás? ¿Cómo les ha ido en dichos encuentros?

Llevamos de momento cinco juegos. Faltan tres más pero en realidad no nos ha ido muy bien, porque a comparación del resto`, nosotros solo llevamos una semana juntos y así es complicado conocernos, pero individualmente ya he hecho un buen papel. A ver cómo nos va en el resto.

¿Cuándo regresarían al país? ¿O se retrasaría el viaje si algún equipo muestra interés?

El viaje de regreso ya lo tengo listo (el 22 de diciembre) y si algún equipo muestra interés creo que se tendrían que contactar primero con la gente de Santa Tecla y ahí a ver qué pasa.

¿Cómo ves al Santa Tecla para la final mayor con Alianza? ¿Cómo ves a tus compañeros en reservas, que jugarán otra final?

Lo veo con muy buenas posibilidades, todos son buenos jugadores y es un equipo bastante compacto y obviamente espero que ganen, pero es una final y hay que jugarla. No especulo el resultado ni nada y espero que les vaya bien.

A mis compañeros de reserva los veo muy bien, ahí no hay titulares ni cambios ni nada, son todos muy buenos como el equipo mayor. Les mando muy buena suerte y les mando saludos, a todos los que me han apoyado.