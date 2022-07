David Linares: "A la segunda división nadie la invitó”

David Linares, presidente de la segunda división, aclaró el motivo por el que no se presentaron a la reunión solicitada por el titular de la primera división, Pedro Hernández, debido a que ellos nunca recibieron ninguna invitación formal que llegara a sus oficinas y recordó que la liga de plata interpreta que convocar un congreso, el objetivo de la convocatoria hecha por Hernández, no esta apegado a la ley.

"Debemos aclarar que a la Segunda División nunca se le invitó. Las cosas se deben hacer en forma legal y nosotros no vivimos la legalidad en redes sociales, a nuestras oficinas no llegó ninguna invitación", dijo el dirigente de la segunda. Comentó que la carta publicada en redes sociales, además, les pareció ambigua porque "no se sabe si están invitando a los presidentes de equipos o a los presidentes de directorios. Ustedes pudieron ver ahora una mezcla de gente que era representante de equipo. El presidente de la tercera tampoco estuvo presente".

Linares, quien ha sido electo por la segunda para ser su representante en el Comité Ejecutivo y que su cargo iba a ser definido en la Asamblea de Fútbol del 16 de julio que fue suspendida, recordó que, en su opinión, tener representación de las estructuras es una cosa. "Una valoración importante es que se estaba convocando a efectos de poder tramitar un congreso extraordinario que debe ir firmado por los delegados de cada estructura. Fue muy mal manejado el hecho que no sabía ni qué querían hacer".

Como presidente de la segunda consideró que "lo legal es lo primero. Se violenta desde que se tomaron las instalaciones de nuestra federación con la presencia policial y se siguió violentando con la usurpación que hace una Comisión Normalizadora que jamás iba a ser reconocida por FIFA".

"Estamos de acuerdo con FIFA y en contra de los que han promovido esta situación", recalcó para afirmar también que "no podemos acompañar resoluciones en contra de lo que ya FIFA emitió", dijo Linares.

Sobre la solución que a su criterio puede concluir esta situación es que "se levante la comisión normalizadora, se restituya al Comité Ejecutivo por ocho días que le quedan y que convoque a un comité ordinario para la elección de autoridades. Todavía hay tiempo para que este congreso se lleve a cabo y después de eso que sean las nuevas autoridades las que vayan definiendo la situación legal ante las autoridades competentes para darle salida a la situación; Si solo se elimina la normalizadora pero no tenemos Comité Ejecutivo, tampoco vamos a tener fútbol esta semana".