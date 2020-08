David Guillén: “Estuviera jugando junto a Fito Zelaya”

Con 17 años de edad, David Guillén debutó en la segunda división con el Arcense, fue reclutado por el Juventud Independiente, pasó al Chalatenango de la primera división en el año 2007 y por su alto potencial goleador, fue fichado por el Alianza, para el Apertura 2008.

Tras un torneo, salió del Alianza porque dice que no encajó con el entrenador argentino Pablo Centrone, regresó al Juventud Independiente, donde una lesión y posterior cirugía, marcó el declive de su carrera. Jugó una década en el fútbol profesional, y en la actualidad, trabaja en una empresa de electricidad del país.

Destacó con el equipo Chicago Power del Cantón Santa Rosa, Ciudad Arce, que militaba en la Liga Mayor Aficionada de La Libertad, pasó al Arcense, en el año 2006, tenía 17 años y muchos sueños por cumplir; emigró al Juventud Independiente y el entrenador Ramón Sánchez lo promovió al Chalatenango, en el año 2007.

Jugó con los norteños en el Apertura 2007 y Clausura 2008 y luego, pasó al Alianza. “Del Alianza tengo pocos recuerdos porque el entrenador Pablo Centrone no me quería, no confiaba en mí, no me quería en el equipo y por eso decidí que me prestaran al Juventud Independiente, porque en este equipo había dejado buena carrera, regresé, lastimosamente, me lesioné”, recordó.

“Centrone no me quería, tampoco quería a Fito Zelaya, pero don Lisandro (Pohl, expresidente del equipo), metió las manos por él, en cambio yo, decidí irme a préstamo al Juventud Independiente”, recordó.

LESIÓN Y BAJÓN

Guillén se lesionó y dice que su rendimiento no fue igual. Jugó con los albos en el Apertura 2008 y luego retornó al Juventud Independiente “cuando me lesioné, fue que perdí mi carrera, fue una lesión de columna; me operaron y ya no quedé igual, mi rendimiento no fue igual, el cuerpo no me respondió igual que cuando estaba en mi mejor nivel”, dijo.

“La lesión me afectó. Sin esa lesión, estuviera jugando a la par de Fito Zelaya. Fito fue mi mejor amigo en el fútbol, jugamos juntos en el Chalatenango y en Alianza”, añadió.

Después de seis meses sin jugar, el Arcense de la segunda división abrió sus puertas en el año 2010, pasó al UD Santos de la tercera división, en el año 2011. Luego, en el año 2012, jugó con el Sonsonate, un año después con el Racing Junior, y en el año 2014, con 27 años de edad, anunció su retiro, con el Real Destroyer, de la liga de plata.

Davin Guillén en su paso por Alianza en el Apertura 2008.

“Me faltó tener más minutos (de juego), en esa época, les daban más oportunidad a los jugadores experimentados, yo era joven, tenía mucho futuro, pero tenía pocos minutos. Me faltó más oportunidad”, acotó.

Tras su retiro, trabajó como entrenador de las escuelas de fútbol de Ciudad Arce, y desde el año 2019, trabaja en SOLENER, una empresa de electricidad “soy el encargado de compras, pero hago de todo, si me toca meterme al trabajo de electricidad, lo hago; bonito trabajo. Es una empresa de San Salvador, con cobertura a nivel nacional. Instalamos paneles solares, posteado de luz, instalaciones eléctricas”, expuso.

Dice que jugar más de una década a nivel profesional marcó su vida “me dejó muchas amistades, bonitas experiencias, los que hemos jugado sabemos que es una experiencia única, jugar en liga mayor y marcar un gol, llegar a finales, es una emoción extra que solo el futbolista la enciende”.

Uno de sus principales logros fue llegar a inicios del año 2008 a una selección juvenil “llegar a la selección sub-23 con el entrenador Carlos de los Cobos fue un objetivo cumplido. Todos los futbolistas queremos estar en una selección y yo lo logré con grandes personajes como Nelson reyes, Víctor Turcios, César Larios, Manuel Salazar, muchos conocidos del fútbol”.