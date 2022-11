David Faitelson: “Tengo bajas expectativas con México en el mundial”

El periodista de la cadena ESPN David Faitelson charló unos minutos con los panelistas de El Guiri Guiri al Aire sobre el mundial de Catar y el desempeño que puede realizar la selección de México en el campeonato.

Hay que señalar que desde la recta final de las eliminatorias mundialistas y los últimos partidos amistosos, las críticas al seleccionado mexicano han ido creciendo a tal punto de cuestionar la convocatoria para la Copa del Mundo. Para Faitelson, el presente del “Tri” y la actual convocatoria no le presenta tranquilidad o confianza de realizar un buen mundial.

“Estoy con bajas expectativas con la selección de México. Las lesiones han sido terribles como el caso de ‘Tecatito’ Corona, ni en su peor escenario sabemos si puede afrontar el mundial, Jiménez también está tocado, Chicharito con su caso de indisciplina y Carlos Vela que no quiere jugar”, comentó el periodista azteca.

Aparte de las ausencias de jugadores reconocidos en el área, hay que mencionar que van muchos veteranos al mundial por parte de México como el caso de Ochoa y Guardado.

“Llega la selección con muchos veteranos, con Guardado y Ochoa que jugarán su quinto mundial, con un Héctor Herrero que por plata se fue a la MLS y bajó su nivel pero veremos si ocurre un milagro aunque cada día son menos en el fútbol y los jugadores eleven su nivel individual y México pueda competir. Yo a este día lo veo complicado”, aseveró Faitelson.

Otro de los puntos que tocó el periodista de ESPN fue el tema de la organización del mundial y todos los problemas que se han dado desde que se dio a conocer que la Copa del Mundo se iba a celebrar en Catar.

“Estoy con pocas expectativas, no es que no me atraiga el fútbol que podamos ver en Catar, lo que pase en la cancha queda ahí, pero no me atrae la sede por todo lo que ha pasado. Lo que dijo Joseph Blatter sobre la sede del mundial, es un mundial atípico por lo que rodea a las canchas de fútbol. Vamos a Catar porque allá es el mundial pero en realidad vamos a Catar porque la FIFA es corrupta”, expresó David.

Ya para finalizar, Faitelson comentó sobre las indicaciones que ha recibido por parte de su empresa debido a las restricciones que hay en el medio oriente, específicamente en la sede del mundial y lo diferente que se torna esta Copa del Mundo.

“Hemos sacado una tarjeta para entrar al país y otra para la acreditación que es ‘Right hall’. Más allá de todo eso, nuestra empresa nos ha advertido cómo tenemos que comportarnos en Catar y cómo ir vestidos. Yo entiendo que cada país tiene sus ideales pero en cuanto a mi pensamiento, el mundial y los Juegos Olímpicos van a los países que se lo merecen en cuanto a una cuestión democrática y transparencia sin violación a los derechos humanos”, agregó el periodista deportivo.