David Faitelson: "Si alguien estuvo peor que el árbitro fue  la selección de El Salvador"

David Faitelson, comentarista de Fútbol Picante de ESPN, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre la victoria 0-2 del combinado azteca sobre El Salvador en el estadio Cuscatlán por la fecha 6 de la octagonal.

De entrada, Faitelson definió el triunfo azteca como fácil y admitió que esperaba mayor resistencia de la azul y blanco de Hugo Pérez.

"Se han ido los tres países de Norteamérica y la de anoche fue una noche fatal para el fútbol centroamericano por donde se le vea...Costa Rica perdió en Columbus, Honduras perdió en casa y El Salvador también perdió en casa, estoy un poco decepcionado de la selección salvadoreña, yo esperaba que pusiera algo más en el campo de juego, realmente fue un partido fácil para México, incluso, creo que México se lo complicó con la expulsión de Araujo y le dejó tiempo a la selección salvadoreña", fue la primera valoración de Faitelson.

La expulsión de Mario Jacobo y el tema del arbitraje fue otro de los temas.

"Más allá de que la expulsión de Mario Jacobo me pareció inapropiada, creo que el árbitro también tuvo sus cuestiones, perjudicó a los dos equipos y pongamos al árbitro en un papel relevante, pero al final del día si alguien estuvo peor que el árbitro fue la selección de El Salvador, realmente esperaba más de ella por lo que yo había visto de manera promisoria en Copa Oro, la vi jugando con otro estilo, a otro ritmo", comentó el periodista.

Tanto que se habló del ambiente hostil del estadio Cuscatlán, pero México encontró poca resistencia en el feudo salvadoreño. Con un cuadro alterno y sin desplegar un gran fútbol, el Tri se llevó un triunfo 2-0 que lo tiene al frente de la tabla en condición de invicto y una cosecha de 14 puntos.

"Las rotaciones no son un lujo hoy, son una necesidad por un tema físico, los jugadores juegan tres partidos en siete días más los viajes largos y eso afecta. Ayer vi una selección salvadoreña, no sé si falta de espíritu, no estoy pidiendo que peguen patadas, no lo voy a hacer en ese sentido, pero ayer ni un juego ríspido ni tampoco hubo un juego claro o una intentona, yo traté de encontrar algunos momentos donde el equipo de Hugo Pérez ligara dos o tres pases. Le facilitó toda la acción a México que tuvo un campo dinámico y le facilitó demasiado las cosas a México", dijo.

"Muchos esperábamos que México tuviese en el Cuscatlán la visita más peligrosa de toda el área por el ambiente alrededor y más importante por el fútbol salvadoreño, no fue así", recalcó.

Sobre México comentó que "México tiene en noviembre dos visitas peligrosas porque va a Cincinnati a jugar contra Estados Unidos y dos días más tarde va a Canadá en Edmonton. Estamos conscientes que a México no lo vamos a probar en la eliminatoria, México siempre se ha clasificado a las Copas de Mundo vía Concacaf, a México y al Tata Martino se le va a juzgar el día en que llegue la Copa de Mundo y se le compare con otras selecciones mexicanas que no han pasado del mismo lugar, el quinto partido...Aquí es donde Martino tiene que probar a la selección para el Mundial".

"Yo preguntaba en la mesa de Fútbol Picante que si de pronto no hay que ir al Cuscatlan ante una selección salvadoreña que fue vergonzosa, impresentable. Eso no nos permite calificar a México...México le ganó con la camiseta a la selección salvadoreña", enfatizó David a la mesa más redonda.

También recalcó que "Sigo pensando que la Concacaf es muy pobre".

El periodista de ESPN también consideró bueno un cambio en el formato de la eliminatoria. "Todo mundo se beneficiaría si la eliminatoria fuera en todo el continente, obviamente habría más plazas"