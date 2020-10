David Boquín y el Sonsonate, en racha

El Sonsonate está en racha. Al arranque de la segunda vuelta, los cocoteros lograron redimirse tras una estrepitosa derrota en el inicio ante Once Deportivo para luego vencer en el Quiteño a FAS y sacar un empate valioso en terreno neutral ante el Metapán el pasado fin de semana.



David Boquín, el delantero argentino del Sonsonate, ha sido una pieza importante en el esquema de Rubén Da Silva. Fue fundamental en el tanto que significó el empate el pasado fin de semana y valoró de forma positiva lo que hasta ahora ha hecho un equipo que tuvo problemas para organizarse en la primera fecha pero que ya va tomando forma.



Sonsonate todavía no termina de contar con todos los jugadores disponibles y sus piezas internacionales pero la idea del "Polillita" es clara. El plantel es sólido en defensa y a esto se le suma una eficacia en ataque comandada por el veterano Boquín, que es uno de los consolidados en la titularidad.



"El empate no está mal en la última fecha porque estamos sumando. Estamos ante rivales que están trabajando bien y lo importante para nosotros ahora es seguir por esta línea porque poco a poco nos vamos encontrando mejor", dijo el atacante sudamericano.



Luego de ser goleados por el Once Deportivo en la primera fecha, los augurios no eran buenos para los cocoteros. El plantel reconoce que la victoria en la siguiente fecha contra FAS les permitió arrancar de otra forma.



Boquín consideró que "el ánimo nos subió después de ganarle a FAS en la segunda fecha. Era un rival muy duro y lo hicimos bien. Esa confianza se vio reflejada ante Metapán porque estábamos abajo en el marcador y nunca bajamos los brazos".



EN RACHA



Boquín suma dos goles en el torneo. Sus números son positivos y ha dado otra cara a la ofensiva occidental. "Estoy contento porque uno vive del gol. Dos partidos y dos goles son importantes pero lo que más nos interesa es que el equipo sume, que es para lo que me contrataron", concluyó.



El cuadro cocotero ahora deberá limpiar su imagen luego y tendrá otra oportunidad frente al Once Deportivo, equipo que le metió cuatro goles en el arranque. El Sonsonate tratará de mantener la racha positiva ante el tanque fronterizo, que también llega luego de empatar.