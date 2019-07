David Boquín: de sepulturero a goleador

David Boquín, nuevo refuerzo del Sonsonate FC para el torneo Apertura 2019, llega al fútbol salvadoreño como referente del gol en Bahía Blanca, pero en su vida no todo fue fútbol y hace siete años tuvo una faceta como empleado de un cementerio en Argentina.

Según reveló el futbolista a un medio de Argentina, desempeño el trabajo como sepulturero del cementerio de San Miguel cuando tenía 20 años. Incluso dejó en segundo plano el balompié.

De acuerdo a la publicación del diario Del Sur al Norte, Boquín tomó la decisión de dejar al All Boys de la Primera B Metropolitana para cumplir con los compromisos económicos de su compañera Belén y su primer hijo: Lautaro.

El trabajo de sepulturero no es algo de lo que muchos pregonan o presuman, pero para Boquín lidiar con la muerte y la tristeza ajena le permitió sobrellevar la situación familiar de ese momento.

“A los 20 años tuve a mi primer nene. Yo había debutado en All Boys, en la Primera B Metropolitana. Pero Belén, mi señora, quedó embarazada. No lo teníamos previsto. Simplemente, pasó. Dejé de jugar y entré a trabajar en el cementerio de Moreno de sepulturero", declaró Boquín.

"El trabajo en el cementerio, más los torneos relámpagos y campeonatos de penales que jugaba en Moreno, de donde soy, me ayudaban a llegar a fin de mes", agregó el futbolista.

Siete años después, el jugador sudamericano es reconocido en su natal Buenos Aires como el "Rey" David y llega recomendado por el mismo entrenador del Sonsonate, Rubén da Silva.

David Boquín regresó al fútbol para convertirse en el referente goleador de Bella Vista de Bahía Blanca. Ahora es padre de tres hijos y su faceta de sepulturero es parte de un pasado.

Ahora con nuevos retos en el fútbol salvadoreño, David Boquín se describe como un jugador que busca crear la opciones en la delantera, no es mucho de área: "No soy mucho de área, me gusta crear las opciones fuera del área y cerrar las jugadas con gol", concluyó.