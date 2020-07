David Boquín: "Decidí quedarme en el país y cumplir mi palabra"

David Boquín, delantero argentino del Sonsonate, decidió quedarse en el país a pesar de tener la oportunidad de viajar para estar con su familia en un vuelo humanitario. El sudamericano se siente comprometido con la causa cocotera y dio su palabra al cuerpo técnico, comandado por Rubén da Silva, para alistarse de la mejor manera para la próxima temporada.

Boquín tuvo sus altos y bajos en el pasado Clausura 2020, pues él mismo califica este año como "ácido, un año perdido" pues debido a una lesión sólo jugó cinco partidos; sin embargo, esos pocos minutos no le impidieron estar en la tabla de goleadores del certamen al anotar cuatro tantos y ser el referente de los cocoteros.

Hace unas semanas se realizó un vuelo humanitario en el cual viajaron la mayoría de futbolistas argentinos hacia su país para afrontar la pandemia por el COVID-19 con sus familias. Sin embargo, Boquín prefirió quedarse en El Salvador.

"Tuve la oportunidad de viajar con un vuelo humanitario gracias a la embajada de Argentina pero decidí quedarme y cumplir con la palabra que le había dado al (entrenador) Rubén Da Silva, que me dijo que quería contar conmigo (para la próxima temporada) . Es una gran persona y no le quería fallar a él principalmente, pero no te voy a mentir, sí se extraña y a veces cuesta cada vez más. Se extraña mucho a la familia pero me tratan muy bien en el país y me siento muy cómodo", dijo el sudamericano.

Boquín reconoce que el factor económico ya pesa y debido a que no reciben salario correspondiente desde el pasado 20 de marzo, no ha tenido otros ingresos. No obstante, ve siempre el lado positivo y confía en que la situación de la pandemia vaya cambiando para que puedan abrirse fuentes de empleo en las personas y el fútbol pueda volver.

"Voy tirando con los ahorros que uno tiene pero es difícil. Y cada vez cuesta más y ya no se dan algunos gustos que una está acostumbrado. Pero bueno en estos momento es difícil para todos, lo que más me cuesta es que me quede sin yerba y no puedo tomar mates jaja", dijo.

"Cada vez ce ve más difícil toda la situación que estamos pasando por la pandemia y lo primordial siempre es la salud aunque sería una distracción para las personas si vuelve el fútbol", agregó.

El trabajo

Los cocoteros trabajan desde hace tres semanas de manera remota bajo la dirección del preparador físico Juan Monroy, que si bien no es lo mismo al ejercitarse en espacios cerrados en la mayoría de casos.

Sus metas son grandes, pues considera que tiene madera para estar entre los goleadores de la próxima campaña y el equipo puede dar la sorpresa. Nada de estar en la zona baja, lo suyo es pelear por el protagonismo.

"Me siento muy bien muy cómodo y más que la confianza que me dio el polilla es fundamental para que me sienta muy bien en el

club y las expectativas son muy grandes. Quiero pelear por clasificar y pelear arriba por ser el goleador del torneo. Así que esperemos que se desarrolle el fútbol y que la gente sea consciente de cuidarse y salir si es necesario para que todos salgamos adelante de esta pandemia", destacó.

Boquín renovó contrato en el equipo cocotero el cual hizo modificaciones en su plantel. Renovó también a Carlos Herrera, Gustavo Vega y Aldair Rivera, mientras que incorporó a los colombianos Daniel Buitrago, Juan Mondragón y está a la expectativa de llenar la última plaza foránea.