Darwin Martínez, otro talento salvadoreño en Houston

Darwin Martínez es un mediocampista del Houston Dynamo sub 19, de padres salvadoreños, aunque se crió toda su vida en Estados Unidos. Eso sí, su sueño, desde pequeño, no es otro que vestirse de azul y blanco.

El nacional, pese a tener un vida en suelo norteamericano, dice que ha seguido desde su infancia a la selección mayor cuando ésta visita Houston, su ciudad natal.

"Desde chiquito siempre me interesó El Salvador, me puedo el Himno Nacional y siempre los he visto jugar en Houston. Mi sueño es llevarlos al Mundial", dice, seguro de sí mismo, este polivalente jugador nacido en el 2001.

Así juega:



Más allá de su sueño, Darwin se ha mantenido de la mano con el fútbol, deporte que lo adoptó desde los ocho años. Primero, pasó de un equipo fundado por su padre al Aldine United, en donde se mantuvo hasta que, el año pasado, llegó a la academia del Houston Dynamo. Hoy tiene 17 años y está en su segunda campaña con los naranjas.

En el Dynamo, Darwin dice que puede jugar como volante defensivo, creativo y por los costados. "Me muevo en cualquier posición en la mediacancha", contó.

RADAR EN LA USL

Asimismo, el jugador asentado en su natal Houston, cuenta que se mantiene de cerca con los "try-outs" o pruebas abiertas de los equipos de la USL (la segunda liga más importante en Estados Unidos), en donde ya dejó buenas referencias.

Por ahora, él y su Dynamo sub 19 están en la United Soccer Development Academy (USDA), la competencia de mayor importancia en el fútbol juvenil norteamericano.

Con sus 17 años, Darwin no se pone techo: "Se viene la eliminatoria sub 20 y me gustaría estar ahí, pero me gustaría más estar en la selección mayor".

El joven de 17 años se mantendrá, por ahora, en su natal Texas, jugando con el Dynamo, probándose en la USL. Así como él, son varios los salvadoreños-americanos que tocan la puerta al fútbol nacional.