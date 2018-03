Darwin Cerén tiene nuevo sobrenombre en la MLS

Darwin Cerén logró jugar la fase de playoffs de la MLS estadounidense por primera vez en su carrera y lo hizo con el Terremotos de San José.

A pesar que quedó fuera y no pudo pasar a semifinales, la sensaciones para el salvadoreño fueron buenas y su equipo lo homenajeó con un video en el que revela su nuevo apodo: "El Creador".

.@CerenDarwin the creator! The goal that put the Quakes back in the playoff hunt was started by #17. #ForwardAsOne pic.twitter.com/gsxS9TNo3m — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) 9 de noviembre de 2017





Este día el equipo de San José publicó un video en el que agradecían y destacaban la habilidad de Cerén para generar espacios y ser el creador de la asistencia que los llevó a la siguiente ronda, en el último partido de la fase regular.

La asistencia de Cerén le valió el apodo de "The Creator" (El Creador, en español). El club además destacó cómo el salvadoreño, capitán de la azul y blanco mayor, se ganó un puesto en el mediocampo durante la temporada regular: