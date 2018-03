Darwin Cerén revela “su dieta” para triunfar en la MLS

Laurent Blanc, uno de los técnicos que suena fuerte para dirigir a la selección mayor de fútbol de los Estados Unidos, aseguró hoy que no ha recibido una llamada u oferta formal por el cargo, así que su nombre es únicamente un "rumor".

Estados Unidos quedó eliminado en la Hexagonal de CONCACAF rumbo a Rusia 2018 y busca un entrenador que sustituya a Bruce Arena. Blanc y el argentino Gerardo "Tata" Martino son dos de los nombres que suenan más fuerte, pero nada es oficial por el momento.

"Se trata solo de un rumor que ha salido estos días, no sé más", declaró el ex entrenador del PSG francés.

Sin embargo, no cerró del todo la puerta: "Estoy preparado para aceptar cualquier bonito proyecto. Me interesa tener uno y si un presidente o un dirigente me ofrece la oportunidad de asumir un nuevo reto, lo haré con mucho gusto porque creo que actualmente puedo hacerlo".

Blanc lleva un año sin entrenar después de su salida del PSG y está a la espera de ofertas.