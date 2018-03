Darwin Cerén revela cómo es su relación con los salvadoreños en Houston

El sabado pasado, en juego contra el Atlanta United, por la fecha 1 del nuevo torneo de la MLS, Darwin Cerén marcó uno de los goles para el triunfo por 4-0 del Houston Dynamo y se estrenó a lo grande con la camisa anaranjada.

Cerén tuvo un debut de ensueño con el Dynamo. Llegó de cambio y tan pronto entró marcó su primer gol. Al final recibió las muestras de apoyo de la afición y demostró cómo es su vida en Houston.

De eso, de su relación con Arturo Álvarez y de la selección nacional salvadoreña habló en esta entrevista con EL GRÁFICO.



¿Cómo vivió el primer gol con la camisa del Houston Dynamo?

Estoy muy contento. Fue un debut que nadie se espera, sobre todo al entrar pronto en el juego y tener esa oportunidad de marcar un gol. A todos nos gusta anotar goles y que bien que se dio en la primera oportunidad que tuve, especialmente con nuestra gente, en casa.

¿Cómo va la adaptación al equipo y su relación con el paisano Arturo Álvarez?

Me siento adaptado al equipo. Con Arturo nos une una amistad y es un compatriota, así que es más fácil tener esa comunicación. Nos sirve para mezclarnos con los demás compañeros. El otro día tuvimos una oportunidad de hacer un asado acá en mi casa. Vinieron algunos compañeros y Álvarez fue uno de ellos. Somos buenos amigos.

¿Mantiene ese nivel que había adquirido anteriormente con el Terremotos de San José?

Yo me siento muy bien. Estoy en un equipo en donde puedo aprender mucho más. Es un equipo donde puedo aspirar a más, que tiene hambre de triunfo, es un equipo que pelea hasta el final. Sabíamos que éramos locales en el primer partido y queríamos tener un buen arranque de torneo. Qué bien que todo nos salió bien.

¿Qué metas se ha propuesto el Dynamo en el nuevo torneo de MLS?

Pues queremos hacer un buen torneo. Sabemos que hay un poco de presión de los fanáticos de mejorar sobre lo que se hizo en el torneo anterior. Creo que nosotros vamos partido a partido. Ya pasamos la primera prueba y lo principal es que el grupo esté unido. Si trabajamos duro, los premios llegan por añadidura. Somos un grupo que está fuerte en lo mental. Estamos trabajando por los objetivos. Pero sería excelente superar lo que se hizo en el torneo anterior.

¿Cree que la afición latina del Dynamo ya lo tiene en su radar?

Sí. Yo creo que es por la selección. Hemos jugado varios partidos con la selección en este estadio. La gente nos conoce. Estoy contento con el recibimiento de toda la gente. Se ve el apoyo que la gente da, lo entusiasmados que están por tenernos en el equipo. Eso tiene mucho valor. Nos debemos a ellos, porque son los que sufren por el equipo. Estamos contentos, orgullosos de tener también a esa afición salvadoreña.

¿Se le han acercado ya paisanos para mostrarle su apoyo?

He visto mensajes de gente que nos desea lo mejor, que la familia esté bien. Es típico de nosotros los salvadoreños el ser amistosos y querer compartir con los compatriotas.

En el tema de selección, FESFUT busca un par de juegos amistosos para junio, ¿atenderá el llamado si lo convocan?

Por el momento sigo con la mentalidad de que no es momento para estar en la selección. Hay muchas cosas que han pasado. Ha habido diferencias entre la dirigencia y los jugadores. Creo que ahora es más importante el equipo. Es importante lo que estoy haciendo ahora con el equipo. Estoy más dedicado a hacer mi trabajo con el equipo. Estamos 100 por ciento concentrados en el trabajo con el Houston Dynamo. Más adelante veremos si la selección es llamativa, ya con problemas resueltos. Además, debo cumplir una sanción con selección, así que no podría jugar.

Este miércoles será el sorteo de la Liga de Naciones de CONCACAF. El Salvador podría quedar en su grupo contra equipo del Caribe, ¿qué opina de eso?

Suena interesante la competencia, pero ahora no tenemos un trabajo con la selección. Esperaremos para cuando se defina y miraremos también qué entrenador vamos a tener, porque ahora estamos como en el aire. No podemos pensar contra quién vamos a jugar si no tenemos cuerpo técnico.