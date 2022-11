Darwin Cerén responde ante la sanción de la Comisión Disciplinaria

El jugador Darwin Cerén no se quedó callado tras la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT mdónde se le castigó por dos meses más una multa en sus honararios por actos de indisciplina en Washington.

Cabe destacar que el jugador del Houston Dynamo fue el elemento de la selección al que se le castigó por más tiempo ya que la resolución aparece como el único jugador sancionado con 60 días.

"Nunca antes me habían llamado la atención porque mi familia viajará a apoyarme en los partidos de la selección, ellos han viajado a la mayoría de mis partidos los gastos siempre han corrido por mi cuenta. No le veo el problema a eso, la familia es y será el motor más importante en nuestras vidas y tenerlos cerca para que disfruten de esta bendición que Dios me dió de jugar al fútbol es algo que me hace feliz", publicó cerén en su cuenta de Twitter.

Aparte de sus explicaciones en cuánto a su familia, el volante de la selección también comentó que en juegos anteriores ya había recibido a sus familiares en concentraciones y que tanto el cuarpo técnico de la azxul como los directivos nunca le llamaron la atención.

"Siempre entrenadores y directivos veían a mi familia ahí y los saludaban de buena manera nunca me dijeron que ¿por que estaban ahí? porque creo que no tiene nada de malo ya soy grande y aprendí joven a ser un profesional fuera de El Salvador no por gusto he durado tantos años fuera", agregó el seleccionado nacional.