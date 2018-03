Darwin Cerén jugará por primera vez los playoffs de la MLS

El salvadoreño Darwin Cerén logró su primera clasificación a la fase de play offs de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, luego que su equipo, el Terremotos de San José, consiguió una victoria agónica ante el Minnesota United (3-2).

El heróe de los californianos fue el costarricense Marcos Ureña, quien marcó un gol al minuto 90 y permitió la victoria de Cerén y compañía.

Aquí podés ver las estadísticas finales de la MLS

Así los Terremotos llegaron a 46 puntos y se metieron en el sexto lugar de la Conferencia Oeste.

Cerén jugó los 90 minutos y es la primera vez, desde que está en la MLS, que logrará disputar una fase de postemporada. Así lo celebró el cuscatleco en redes sociales:

Darwin y los Latinos de San Jose Earthquakes! Smiles all around after clinching a spot in the MLS playoffs ???????????? pic.twitter.com/XJ8CiHVadz