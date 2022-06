Darwin Cerén iguala récord de más partidos disputados con la selección de El Salvador

El volante Darwin Cerén alcanzó la cifra de 85 partidos defendiendo la camiseta de la selección de El Salvador, este martes en el duelo entre la Azul y su similar de Granada, en la Liga de Naciones de la CONCACAF.



Con esta participación, Cerén igualó a Alfredo Pacheco como el futbolista que más veces ha disputado partidos con la selección mayor de El Salvador. El mediocampista entró de cambio al minuto 58, en lugar de Erick Calvillo.



“Feliz la verdad porque es algo que no es fácil. Han pasado muchas cosas en la selección, muchos entrenadores, diferentes motivos, y me siento bendecido porque Dios todavía me ha dado la oportunidad de estar acá, vestir estos colores, defenderlos con todo el corazón y esa es una alegría que puede tener uno como jugador, llegar a ser el máximo representante de la selección con todos los partidos que pueda tener”, expresó el volante.



Darwin agregó que esta marca “es un premio al esfuerzo y al sacrificio porque detrás de la carrera de un futbolista hay muchos esfuerzos y sacrificios que la gente quizá no ve, ve cómo a uno le va, pero los sacrificios que uno hace muchas veces no se ven y también el respaldo total de toda la familia, que siempre está deseando lo mejor, siempre están y disfrutarlo con ellos, es algo que me va a marcar mi carrera y que vengan muchos más partidos”.



Cerén tiene la posibilidad de aumentar su marca en los próximos días, ya que tiene la posibilidad de ver minutos ante la selección de Estados Unidos, en un partido de Liga de Naciones que se disputará el martes 14 de junio.