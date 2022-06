Darwin Cerén es el jugador con más partidos en la historia de El Salvador

El volante Darwin Cerén alcanzó la cifra de 87 partidos defendiendo la camiseta de la selección de El Salvador, este martes en el duelo entre la Azul y su similar de Estados Unidos, en la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Con esta participación, Cerén dejó atrás a Alfredo Pacheco como el futbolista que más veces ha disputado partidos con la selección mayor de El Salvador hasta antes de esta ventana de la Fecha FIFA.



El volante Darwin Ceren debutó con la selección salvadoreña un 24 de marzo de 2012, de la mano del técnico aquel entonces era Rubén Israel, frente a la selección de Estados Unidos, jugando los últimos minutos de dicho encuentro el cual terminó en empate 2-2.

Desde ese momento en adelante Ceren ha sido un habitual en las convocatorias de la selecta donde técnicos como: Albert Roca, Carlos de los Cobos y actualmente Hugo Pérez, entre otros, ha sido crucial en el eje del mediocampo de la Azul.

Y después de poco más de una década, Cerén se convirtió en el jugador salvadoreño con más partidos jugados para la selección. Superó a Alfredo Pacheco con 85 encuentros (ahora en e l segundo lugar de la tabla historica) y ha superado a jugadores salvadoreños como Rudis Corrales, Alexander Larín, Dennis Alas, Jaime Alas, entre otros.



“Feliz la verdad porque es algo que no es fácil. Han pasado muchas cosas en la selección, muchos entrenadores, diferentes motivos, y me siento bendecido porque Dios todavía me ha dado la oportunidad de estar acá, vestir estos colores, defenderlos con todo el corazón y esa es una alegría que puede tener uno como jugador, llegar a ser el máximo representante de la selección con todos los partidos que pueda tener”, expresó el volante.

Darwin agregó que esta marca “es un premio al esfuerzo y al sacrificio porque detrás de la carrera de un futbolista hay muchos esfuerzos y sacrificios que la gente quizá no ve, ve cómo a uno le va, pero los sacrificios que uno hace muchas veces no se ven y también el respaldo total de toda la familia, que siempre está deseando lo mejor, siempre están y disfrutarlo con ellos, es algo que me va a marcar mi carrera y que vengan muchos más partidos”.



N°. NOMBRE POSICIÓN JJ

01 Darwin Cerén Volante 87

02 Alfredo Pacheco Defensa 85

03 Leonel Cárcamo B. Defensa 84

04 Guillermo Rivera Volante 83

05 Dennis Alas Volante 82

06 Marvin González Defensa 82

07 Jorge Rodríguez Volante 79

08 William Osorio Defensa 78

09 Ramón Sánchez Volante 78

10 Rudis Corrales Delantero 77