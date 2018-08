Darwin Cerén envió un duro mensaje a la dirigencia del Firpo

Darwin Cerén, jugador del Houston Dynamo de la MLS y de la selección mayor salvadoreña, reaccionó con indignación luego de enterarse de la situación que viven los jugadores del Luis Ángel Firpo en el Apertura 2018.

Cuerpo técnico y jugadores revelaron ayer, mediante una carta, la precariedad y las limitaciones en las que entrenan para el torneo Apertura 2018.

“Que vergüenza para esta dirigencia de uno de los equipos grandes de nuestro país. Por favor retírense de todo vínculo deportivo ustedes no tienen capacidad ni corazón #DejenDeJoderNuestroFútbol Hay familias esperando que se les lleve lo necesario. No solo es un juego”, escribió en su cuenta de Twitter el mediocampista quezalteco.

Que vergüenza para esta dirigencia de uno de los equipos grandes de nuestro país. Por favor retírense de todo vínculo deportivo ustedes no tienen capacidad ni corazón #DejenDeJoderNuestroFútbol Hay familias esperando que se les lleve lo necesario. No solo es un juego ????? https://t.co/1ET3Kad6ZT — DarwinCerén17 (@CerenDarwin) 29 de agosto de 2018

Jorge Calles, técnico del Firpo fue uno de los que amplió detalles del comunicado y confirmó la veracidad de los datos expuestos.

"No podemos seguir escondiendo las mentiras del presidente de Firpo. Lastimosamente no ha asumido su responsabilidad. Hay jugadores como (Rodrigo) Brito y (Anthony) Roque que no han cobrado dinero del torneo pasado. A la actual plantilla se le debe pretemporada y un mes del torneo. No es agradable decirlo”, explicó el DT.



Cerén y Houston Dynamo juegan hoy contra el New York Red Bull en otra fecha de la MLS y el que necesitan una victoria para mantener vivas sus esperanzas de la clasificar a la siguiente ronda y tomar impulso en la Conferencia Oeste.