Darwin Cerén dio el sí en el altar

Darwin Cerén, volante del Terremotos de San José de la MLS, se casó hoy con Delia de Cerén, en una ceremonia religiosa, acompañado de colegas de selección nacional, familiares y amistades.

El volante cuscatleco dio el sí definitivo, aprovechando que se encuentra en el país disfrutando de sus vacaciones de fin año, luego de contraer matrimonio con su esposa por lo civil en 2012.

Cerén dijo sentirse muy feliz por este gran paso y aseguró que todo fue posible a la ayuda brindada por Dios durante los siete años que tiene de compartir su vida con Delia.

"Dios ha permitido todo esto. Él nos ha regalado esta alegría y nosotros nada más tomamos a bien celebrarlo con la gente que nos conoce y nos ha visto crecer. Me siento contento por eso y porque mi familia está apoyándonos", expresó el jugador nacional.

La ceremonia de los esposos Cerén tuvo la presencia de jugadores del Alianza como Alexánder Larín e Iván Mancía y otros colegas como Félix Sánchez y Jónathan Águila, quienes vieron con agrado la unión marital de la pareja.

"Le deseo mucha bendición a este matrimonio. Sabemos que es un paso muy importante el que dieron y hay que desearles todo el éxito y toda la bendición. Qué Dios ilumine este matrimonio y agradecido por ser invitado a esta boda", sostuvo el atacante nacional.

A la ceremonia también asistieron Óscar y Brenda Cerén, ambos hermanos de Darwin, así como sus padres.

Darwin y Delia se conocieron en 2010, cuando el volante nacional militaba en el Juventud Independiente. Durante estos siete años de relación, ambos han criado a tres chicos: Jónathan, Darlin y Alaia Cerén.

Actualmente Cerén presta sus servicios para el Terremotos de San José, luego de un paso destacado en el Orlando City, en el cual compartió camerino con el exfutbolista brasileño Kaka.

El equipo norteamericano felicitó este miércoles a su jugador su compromiso.

"Congratulations to Darwin & Delia Ceren on their wedding (Felicitaciones a Darwin y Delia por su boda)", escribió el equipo de la Major League Soccer (MLS) en su cuenta de Twitter y la acompañó con una fotografía de los recién casados, quienes aparecen sonrientes.

Cerén lleva cuatro temporadas en Estados Unidos, desde que dejó el Juventud Independiente.