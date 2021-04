Darwin Cerén "da la bienvenida" a la selección a Enrico Dueñas

Enrico Dueñas será una de las novedades en la selección de El Salvador para las fechas eliminatorias de junio. El jugador, junto a Joshua Pérez y Eriq Zavaleta, serán los refuerzos para el reinicio del trabajo de la azul y blanco, ahora bajo el mando del estratega Hugo Pérez.

Pérez ya se reunió con varios jugadores de la liga local y legionarios, a través de plataformas virtuales. Dueñas ha sido uno de los jugadores que se muestran como el futuro de esta selección, sobre todo con miras al Mundial de 2026. El jugador del Vitesse reconoció a Deportes LPG que se mantiene en comunicación con algunos de sus compañeros de la Preolímpica.

"Siempre estoy en comunicación con Joshua (Pérez) y Lizandro (Claros). Hablamos y nos mantenemos en contacto después del torneo Preolímpico", dijo Dueñas Hernández. Pero además reconoció que Darwin Cerén se comunicó con él para darle la bienvenida a la selección de El Salvador, tras confirmarse que será tomado en cuenta para los próximos compromisos.

Enrico mencionó que "de la selección hablé con Darwin Cerén. Hablamos del fútbol salvadoreño y del ambiente en la Selecta. Es una buena persona y tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo".

"Me mandó un mensaje y lo agradecí mucho", comentó.

HUGO PÉREZ, EL TÉCNICO

Sobre la llegada de Hugo Pérez, Enrico valoró como una decisión positiva esta designación. "No puedo hablar por los otros técnicos porque no los conozco pero a Hugo Pérez si y me parece que es una muy buena decisión y es un buen entrenador, como ya dije, y lo demostró con la sub-23.

"Es bueno para el país y para la selección. Él es un gran entrenador que hizo un gran trabajo con nosotros en el Preolímpico. Personalmente lamenté que no estuviéramos en la siguiente ronda porque se hicieron las cosas bien y es bueno que se continúe su proceso", agregó Dueñas Hernández.

Podes ver: