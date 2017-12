Darwin Cerén cuenta lo que se viene para él en la MLS

Sin duda 2017 ha sido un año de muchas alegrías, tristezas, incertidumbres y logros para el salvadoreño Darwin Cerén, el volante de marca del Terremotos de San José de la MLS y de la selección nacional.

Se ha consolidado en la media cancha del equipo californiano, donde ha superado los 2 mil minutos de juego y ha sido titular en 29 de sus 34 apariciones oficiales. Su objetivo es mantenerse en el club y pelear por los títulos.

¿Cómo ha sido 2017 para ti?

Ha sido de mucha bendición en lo particular, por todo lo que me ha sucedido este año. Agradecido a Dios por las puertas que me ha abierto, por permitirme seguir militando en una liga como la MLS, donde nadie te regala nada y eso provoca que te esforcés más, para seguir figurando y que los equipos se fijen en tu labor en la cancha. En realidad ha sido bendición para mí, para mi familia.

¿Qué esperas para 2018?

Seguir consolidándome en el plantel. Al principio la transición que pasé tras mi llegada de Orlando fue difícil, pero poco a poco me fui adaptando. Pude mostrar mis cualidades en la cancha y gracias a Dios en esta última temporada jugué más partidos de liga, jugué ya playoffs, donde lastimosamente en muerte súbita perdimos el derecho de avanzar en Vancouver, pero me siento feliz.

Se entiende que la prórroga de tu contrato una temporada más con el San José Earthquakes; es reflejo de esa labor personal...

Gracias a Dios se da ese premio al esfuerzo. Ha sido un cierre de año increíble porque seguimos en el club; pronto tocará regresar, pero ha sido un año espectacular para mí. Pude ver a mi hermano menor (Óscar Cerén, del Alianza) coronarse campeón por primera vez en su carrera. Ayer me casé en mi ciudad natal, el 31 es mi cumpleaños, no puedo pedir más.

Entonces ¿diste el “sí quiero” en Quezaltepeque?

Sí, me casé con mi esposa (Delia de Cerén) en mi ciudad natal luego de casarnos a lo civil hace ya cinco años y qué mejor que hacerlo con toda tu familia, con tus amigos y en tu país.



¿Qué se siente ver a tu hermano menor coronarse campeón?

Alegría, es la misma alegría que uno debe sentir al conquistar un campeonato nacional, pero con la diferencia que yo no lo jugué. Creo que es algo que tanto él y yo lo deseábamos, orgulloso de él por ser campeón luego de tres intentos donde había perdido esa oportunidad de alzar una copa y siento que ya se lo merecía.

¿No hay problema en reconocer que tu hermano menor haya alcanzado algo que Darwin Cerén ha buscado en su carrera?

Creo que es lindo el momento que Óscar está viviendo en su carrera, no hay envidia ni problema decir que él ya me ganó en esta profesión, es campeón de liga, yo he llegado solamente a disputar semifinales, pero me siento contento por lo que ha hecho.

¿Qué consejos diste a Óscar?

Calidad le sobra, era falta de confianza porque en algún momento perdió esa fe en sí mismo y que uno de jugador le afecta el haber trabajado en los entrenos y no entrar en los planes del técnico.

Le aconsejé que tuviera paciencia, que no tuviera una actitud negativa, siempre estuve en contacto con él, nos escribíamos casi a diario.

¿Qué te dejó la final de liga entre el Alianza y el Santa Tecla?

El Santa Tecla fue un equipo temeroso, los primeros goles fueron errores puntuales de ellos y eso provocó que se desconcentrara y ya no fue el Santa Tecla acostumbrado a manejar el partido, de mover mejor el balón. Quedó opacado por un Alianza con mucha actitud y autoridad y eso hizo diferencia en el partido.