Darwin Cerén, a las puertas de su octava temporada en la MLS

Darwin Cerén se fue a Estados Unidos para fichar por el Orlando City y luego dar el paso a la MLS. Desde entonces su carrera ha estado lleno de regularidad, reconocimientos y el título de copa con su equipo actual, el Houston Dynamo, con el que ya lleva cinco campañas.

El volante salvadoreño reconoció las claves para llegar lejos y durar tanto tiempo en el torneo norteamericano a diferencia de otros compatriotas que no alcanzaron el mismo éxito y regularidad que el mayor de la dinastía Cerén.

"Lo más importante es la disciplina. Tenés todas las condiciones para ser mejor en la cancha y no hay ningún tipo de excusa porque no te falta nada para trabajar y además el respaldo económico, nunca estás pendiente de si te pagan o no", dijo en el Guiri Al Aire el también seleccionado nacional.

Darwin también comentó que la MLS ha cambiado desde su llegada hasta la actualidad. "Es más complicada la liga y ha crecido paso a paso, después vino la pandemia y se reinventaron la liga con más innovación, hoy es más competitiva y tiene más atracción para los aficionados; vienen jugadores muy buenos".

Hizo una evaluación de su rendimiento: "A veces quizás mi desempeño no fue el mejor pero si la entrega y el sacrificio en la cancha. Soy una persona de familia que no se mete en problemas y todo eso me ha ayudado a ser constante en la liga y me vean con respeto en cada partido y entreno".

La retirada del 'Ruso' Flores

Además, el volante interior se refirió al reciente anuncio de Andrés Flores de retirarse del fútbol profesional y bromeó ante la posibilidad que un día el Ruso se convierta en dirigente y aspirante a la FESFUT.

"Andrés Flores tomó una decisión muy valiente. Conociendo al "Ruso", si un día llega a dirigente, sería importante porque ha estado adentro y conoce lo que pasa desde adentro. Es una persona inteligente", comentó.

Y concluyó: "Le vamos a decir al ''Rusito' que lo vaya pensando (aspirar a la dirigencia). Lo vamos a tirar de candidato (risas)".