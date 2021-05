Darwin Cerén: "Ver una lista en la que no aparezco si me sorprende"

En el Güiri Güiri al Aire, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta y Orestes Membreño conversaron con Darwin Cerén, jugador del Houston Dynamo de la MSL, sobre temas de la selección nacional y en el enlace telefónico desde Houston el volante originario de Quezaltepeque mostró sorpresa por no estar en la primera convocatoria del técnico Hugo Pérez.

Cerén no figura en la lista de legionarios de Hugo Pérez de cara al trabajo de preparación con mira a los juegos de la eliminatoria.

Desde Houston, Darwin aseveró que está en una etapa de su carrera con "un nivel alto, óptimo y competitivo".

"Siento que estoy en el mejor momento de mi madurez futbolística, físicamente me siento súper fuerte y mentalmente muy bien preparado con mucha motivación. Me siento fuerte y estoy haciendo bien las cosas", dijo el mediocampista de 31 años.

Sobre la charla que tuvo con Hugo Pérez dijo que "El profe quería tener contacto conmigo, ver qué pensaba yo de la selección ahora que él estaba ahí y varias cosas. Cómo me sentía yo para llegar a la selección y obviamente le dije que estoy a la disposición, fui claro con él y le dije que hay muchas cosas que debemos mejorar si queremos ser una selección competitiva y él mismo sabe que hay cosas que mejorar".

Para Cerén la plática con el nuevo cuerpo técnico fue positiva. "Hay muy buenas sensaciones (con Hugo Pérez) y hablamos con confianza, es importante decir las cosas con confianza y decir lo que uno piensa".

Darwin no está entre los ocho legionarios para el inicio de trabajo con Hugo Pérez.

"La verdad me sorprendió y creo que a varios de mis compañeros también porque tuve mensajes de qué había pasado porque hubo buena plática, un buen ambiente y luego no aparezco en la convocatoria", mencionó.

"El profe no me dijo que solo porque me llamaba me iba a convocar pero si te llaman y todos saben que soy una de las personas que más años tiene en la selección, bueno tuvimos esa plática y yo le dije que sí, que para mí era algo muy importante estar en la selección porque me ayudó a salir y vivir un fútbol diferente y ver una lista en la que no aparezco si me sorprende y lo que más me sorprende es que no me dan una explicación por qué no estoy en la selección, aunque no es necesario porque no tengo que pedirle explicaciones al técnico, al final son decisiones de él", mencionó el legionario.

Darwin Cerén también opinó que ve muchos jugadores nuevos en la lista de Pérez. "No sé si quiere analizarlos a ellos y a nosotros ya nos conoce más, no sé si quiere ver con quiénes más puede contar porque Diego (Henríquez), después en unos mensajes que tuvimos, me dijo que no me están descartando y el profe quiere ver a los demás".