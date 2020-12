Darwin Cerén: "Sería importante tener claro qué nos espera para el 2021"

Darwin Cerén, seleccionado nacional y jugador del Houston Dynamo, habló con los panelistas del Güiri Güiri al Aire de cómo encara El Salvador el partido amistoso contra Estados Unidos y dejó planteamientos interesantes a la mesa más redonda como la necesidad de una planificación para la eliminatoria hacia Catar 2022.

Cerén es uno de los ocho legionarios que han sido convocados por el mexicano Carlos de los Cobos para el juego amistoso de la selección de El Salvador contra Estados Unidos.

Ya en el campo deportivo, Cristian Villalta recordó que en la selección nacional cuesta reunir a los mejores jugadores nacionales.

"Eso siempre se ha dado en nuestra selección, la mayoría de veces por diferentes motivos faltan compañeros que a lo mejor están en un nivel óptimo para estar en la selección. Muchas veces porque los equipos ponen excusas o el profe a lo mejor ha preferido mantener el mismo grupo", comentó Cerén a la primera pregunta de los panelistas.

Cerén también dejó una idea de cómo juega la selección estadounidense. "Es una selección que va a ser bastante intensa, mantienen un ritmo de juego bien alto, una presión alta y les gusta atacar mucho por los costados porque tienen mucha velocidad, y nada, es una selección dinámica que le gusta salir jugando, le gusta el juego corto y son explosivos a la hora de atacar y a la hora de defender son agresivos, siempre es una presión constante, te envuelven te asfixian hasta que te roban el balón".

Además compartió su valoración de cómo ve el partido del próximo miércoles. "Va a ser un partido bien duro para la selección, de hecho ellos ya tienen más tiempo entrenando aquí en Florida, nosotros llegamos hoy apenas y varios de nosotros tenemos días de no tener actividad, va a ser difícil pero también es algo que nos va a servir para mejorar y crecer, darnos cuentas en qué nivel estamos".

Eugenio Calderón aprovechó para preguntar sobre cómo ven el panorama de cara a la eliminatoria mundialista y preguntó que si sería importante preguntarle la FESFUT qué piensan hacer en el 2021.

Cerén no esquivó la pregunta y expresó que "sería importante como jugadores tener claro qué nos espera para el 2021, qué es lo que la Federación exige o qué quiere para el equipo, es algo que lo deben tener claro y no ponerse a inventar hasta que ya vienen los partidos encima. Va a ser un año bien difícil, bien movido, pero si quieren tener resultados buenos tienen que tener bien organizado un plan para lo que se viene".

Villalta preguntó a Cerén si alguna vez sintió confianza de una planificación en la azul y blanco.

"La información siempre ha sido la más práctica, la de siempre, vamos a viajar a las islas (Caribe) y es un viaje jodido o tenemos y nos vamos a entrenar en la Federación o vamos a estar en el albergue, cositas así, pero en sí lo que ellos planifican para el año para la selección con objetivos y todo eso, nunca tenemos eso nosotros a la mano. Una planificación completa de todo lo que va a ser el año, calendario del equipo y cómo se va a manejar eso nos falta tener ese orden", explicó Darwin a la mesa más redonda.

Respecto a algunas ausencias para este juego amistoso, Villalta preguntó a Cerén su punto de vista sobre la decisión de futbolistas de no ser convocados.

"Tendría que estar en los zapatos de los compañeros para dar una opinión correcta, en el modo personal no puedo decir un que no me convoquen a la selección nacional, si es un privilegio estar en la selección y hay muchos que quieren estar ahí y uno no puede darse el lujo de decir que no me convoquen, nunca me ha parecido que sea una forma correcta", expresó.

Cerén cerró el enlace al comentar que "no somos nuevos en la selección y sé lo que me espera cada vez que voy, sé lo difícil que es llegar a acuerdos con la Federación y lo difícil que es el trato, los viaje, los lugares de entrenamiento y todas las dificultades que tenemos yo las sé pero yo siempre quiero estar en la selección" .

Antes del enlace con Cerén, los panelistas analizaron las declaraciones de Carlos de los Cobos en una entrevista a Radio YSKL y las ausencias de jugadores como Kevin Santamaría, Nelson Bonilla y otros jugadores.

"No creo que Bonilla tenga las puertas totalmente cerradas. Kevin Santamaría es un caso que no se puede ver solo de un ángulo...Kevin Santamaría tampoco hace fácil que lo llamen", analizó Rodrigo.

"Kevin Santamaría tiene la capacidad y creo que ayudaría muchísimo a la selección pero debe tener algo de su parte. no digo no criticar..pero una cosa es señalar los errores y decir se equivocaron en esto y otra cosa es mencionar palabras como payasos" , comentó Rodrigo Arias.

Calderón defendió a Santamaría a quien definió como valiente por criticar determinadas situaciones. "Kevin Santamaría tuvo una discusión con Carlos de los Cobos. Así como Carlos de los Cobos tiene la jefatura de selección absoluta debería tener también el trabajo y profesionalismo para platicar con Kevin".

Y Villalta trajo a cuenta una frase del mexicano. "Con ese nuevo lema de 'yo no soy amigo de ningún jugador', lo cual yo me acuerdo que en el hexagonal él decía otra cosa, cuando le pidió a los jugadores tirarse lo dijo porque sabía que el jugador lo veía como más que un entrenador".

"Yo creo que Kevin no está haciendo lo posible para que haya canales fluidos para que lo llamen y se resuelva el problema personal o de cualquier índole. Santamaría tiene la capacidad y creo que ayudaría muchísimo a la selección, pero creo que él puede poner de su parte, no digo no criticar, ojo, y que hay que ser valiente y decir lo que pensamos y está bien, pero una cosa es señalar los errores y decir se equivocaron en esto y otra cosa es ya mencionar palabras como payasos creo que eso quiebra un poco el puente", recalcó Arias.

"Fito dijo yo jamás volveré a la selección mientras esté De los Cobos al frente, creo que Fito reconoció su error, lo hizo públicamente y la selección también dialogó con él, hubo un acercamiento y se resolvió. Un jugador que puede rendir a la selección dio un paso y la selección también dio un paso para el bien del equipo", agregó Rodrígo Arias

El primer programa de la semana cerró con el enlace hasta España para hablar con el periodista Javier Miguel, de Diario AS, sobre la crisis del Barcelona y Messi.

"Hasta febrero, Koeman es entrenador del Barcelona pase lo que pase" , dijo Migel al hacer referencia que el Barcelona aún no tiene presidente para tomar una decisión firme.

Y sobre el 10 argentino comentó que "Aquí la sensación es que Messi está triste. Messi no es feliz, a él le mintieron". Y respecto a la posible salida de Messi explicó: "A partir del 1 de enero, Messi puede hablar con cualquier club del mundo y firmar un acuerdo"