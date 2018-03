Darwin Cerén: “Será un reto convencer al nuevo entrenador”

Luego de jugar la instancia de playoff en la MLS, con el Terremotos de San José, el volante salvadoreño Darwin Cerén se vino al país para tomarse un descanso, rodeado de su familia, y fue aquí donde se dio cuenta que su equipo le extendió la posibilidad de continuar una temporada más con ellos.

Hace unos días, el equipo de California anunció que Cerén podrá continuar con ese plantel, si así lo decide el jugador cuscatleco.

"Ahora tenemos que llegar a un acuerdo entre el equipo y yo. Es una opción que no está firmada, pero que ellos ya hicieron valer. Eso quiere decir que quieren contar conmigo. Me llena de satisfacción, porque eso quiere decir que he hecho un buen trabajo. Se están fijando en lo que soy como jugador y persona. Ahora solo queda llegar a un buen acuerdo en el que ambas partes estemos bien. Espemos continuar un año más y por qué no, dos años más", apuntó Cerén.

CON NUEVO ENTRENADOR

Fue en El Salvador donde conoció la noticia del cambio de director técnico en las filas del equipo de San José. Ese plantel apostará por el sueco Mikael Stahre.

"Me sorprende porque en ningún momento se manejaba en la interna del equipo el cambio de técnico. Pero a la vez creo que eso es otro reto personal para uno como jugador, porque hay que tratar de convencer al nuevo técnico. Hay un jefe nuevo y hay que demostrarle la calidad de jugadores que tiene", apuntó.

Cerén aseguró que por ahora no ha investigado el recorrido de Stahre antes de llegar a las filas del equipo de Terremotos. "Al llegar allá, cuando nos presenten con él, esperamos conocernos de la mejor manera y ver cuál es el plan que él tiene para el grupo", indicó el volante.