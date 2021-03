Darwin Cerén: “Sentí que el grupo está dividido” 

El salvadoreño y mediocampista del Houston Dynamo Darwin Cerén resaltó en una entrevista para la cadena ESPN que no fue tomado en cuenta para las últimas negociaciones y pláticas para los premios e incentivos para los miembros de la selección nacional, reveladas por Carillo la semana pasada.

Cabe mencionar que los jugadores de Alianza Henry Romero, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo, Jonathan Jiménez y Rodolfo Zelaya fueron descartados del listado definitivo de la azul por falta de acuerdo con los premios con el presidente de la FESFUT.

“Para mi el error fue que no tomaron en cuenta todos los que estamos involucrados habitualmente con la directiva peleándonos por un premio por ‘x’ cosa. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta de que habían ido a una reunión hasta que lo vi en las noticias y me dijeron que habían seis jugadores que se fueron de la selección por estas razones”, aseguró Cerén.

Además, el mediocampista del Dynamo mencionó que para su apreciación el grupo está “dividido”.

“Sentí como que el grupo está dividido, como que unos quieren hacer unas cosas y otros quieren hacer otras. Cosas que antes no se han dado, porque antes de que se ha ido hablar de esas cosas se ha hablado con todos, incluso había un chat donde nos informábamos de lo que pasaba, pero ahora no se vio”, indicó Cerén.