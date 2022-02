Darwin Cerén: "Nosotros sabemos que en casa somos fuertes"

Darwin Cerén, jugador del Houston Dynamo de la MLS, fue el encargado de sellar el triunfo histórico de la selección de El Salvador contra Honduras en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y de cara al duelo del miércoles ante Canadá tratarán de hacer un buen partido en el Cuscatlán.

El volante salvadoreño también reveló cuáles fueron sus sensaciones luego de anotar en la eliminatoria ante los catrachos.

Cerén anotó el 0-2 para la Azul al minuto 92 con un disparo que el portero hondureño Edrick Menjívar rechazó, pero el rebote le volvió a quedar al salvadoreño para enviar el balón al fondo de la portería con un tiro cruzado.



"Contento por el resultado, contento por el esfuerzo de todos, sabíamos que era un partido bravo, duro, difícil y al final el esfuerzo que todo el grupo puso bastó para llevarnos los tres puntos que todavía nos mantienen con vida (en la eliminatoria)", comentó el mediocampista a su llegada a territorio salvadoreño.



Cerén fue uno de los jugadores que sufrió críticas de la afición en redes sociales por su desempeño en partidos anteriores pero el domingo fue una de las figuras de la Azul y hasta fue incluido en el once ideal de la CONCACAF, correspondiente a la fecha 10 de la eliminatoria.



"Normal, uno siempre está contento cuando tiene la posibilidad de anotar y por lo demás normal, se dio la situación en el partido, lo disfruté y listo. La verdad que no, no sentí que me he quitado un peso de encima a las críticas, yo creo que críticas siempre van a haber, yo estoy acostumbrado a eso, yo estoy acostumbrado a que la gente pueda decir lo que quiera, yo sé cómo me manejo, cómo trabajo y eso es lo más importante para mí", declaró Darwin en un vídeo que fue compartido por en YouTube por la Selecta TV.

El Salvador enfrentará a Canadá este miércoles a las 8:00 de la noche en el estadio Cuscatlán por la jornada 11 de la fase final de la eliminatoria de la CONCACAF camino al Mundial de Catar 2022, conocida también como octagonal.



Después del juego contra Honduras y de cara al partido contra Canadá, Cerén dijo que "A parte de la preparación del partido, lo más importante es el descanso de todos y que todos estén en óptima condiciones para afrontar este partido. que obviamente, sabemos que Canadá tiene una gran selección, viene motivado y tiene un buen grupo, pero también nosotros sabemos que en casa somos fuertes, hemos hecho buenos partidos y este partido no va a ser la excepción".