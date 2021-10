Darwin Cerén: "No hay un 'nueve' en El Salvador"

El volante salvadoreño Darwin Cerén charló sobre el momento que vive la selección pero además hizo un balance sobre su rendimiento en el equipo a cargo de Hugo Pérez. El jugador del Houston Dynamo consideró que El Salvador ha tenido un crecimiento en los últimos meses pero todavía faltan cambios.



El mayor de los Cerén recalcó que a nivel administrativo han visto cambios. "Siento que se ha mejorado un poco en lo logístico pero toca mejorar el campo de entrenamiento, más importante hoy con la idea de juego que tiene el profesor y el campo actual no ayuda", dijo el volante interior que ha sido uno de los habituales en la alineación de la azul y blanco.



Pero también admitió que no siempre ha tomado con agrado ser sustituido, sobre todo en los últimos partidos de la octagonal. "Nadie quiere salir en un partido. A veces toca hacerlo aunque uno esté haciendo su trabajo y mentalmente esté bien. Un par de veces he sentido que no era el momento que yo saliera del campo pero el profesor es el que manda".



Finalmente fue crítico sobre la falta de un ariete objetivo en la selección nacional. "No hay un 'nueve' en El Salvador", dijo, y agregó que "sabemos que somos una selección que no pesa en el área y hay que luchar contra eso. Un ejemplo fue el jugador tico que jugó con Covid. Si hubiera sido uno de nosotros peleamos los puntos en la mesa".



Sobre la irregularidad en los resultados que tienen al equipo en el séptimo lugar de la tabla pero a tres del cuarto lugar, consideró: "Hemos hecho cosas buenas y hay otras que tenemos que mejorar. A pesar de que no se han dado los resultados, la selección ha mejorado".



Y concluyó: "Ahora es una selección que da pelea, que trata de jugar y antes no había eso. Yo me estoy jugando el todo por este mundial, no por el siguiente. Nadie nos garantiza que más adelante estaremos peleando por el mundial".