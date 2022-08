Darwin Cerén: “Necesitamos un cambio radical”

El volante de origen quezalteco, Darwin Adelso Cerén, expuso su sentir acerca de la crisis institucional en que está inmerso en la actualidad nuestro balompié tras cumplirse ya un mes sin actividad futbolística profesional a nivel nacional y expresó en voz alta algunas ideas que pediría a las futuras autoridades que manejarán las actividades administrativas de la FESFUT para mejorar las condiciones de los protagonistas del fútbol nacional: los futbolistas.

¿Qué sería lo más importante que solicitarías a la futura Comisión de Regularización de la FESFUT para mejorar el estatus del jugador nacional?

Para mí, lo importante es crear la forma cómo hacen los contratos para los jugadores porque es urgente modificarlo y honrar los términos de pago salarial que se plasma en ellos, algo que ha sido un dolor de cabeza y que lo viví en carne propia cuando jugaba en El Salvador. Deben pagar el salario del futbolista pero hacerlo por todo el año de competencia, no hacerlo solo cuando se compite y cuando es eliminado se le deja de pagar. Hay que tener voluntad para lograrlo, un ejemplo es si el futbolista gana $5 mil por mes, desde que inicia el torneo hasta que termina el año, pero ese pago no es así, sé bien que en la pretemporada solo se paga medio sueldo y eso afecta emocionalmente al futbolista nacional ya que la estabilidad económica de su familia lo distrae en su labor en la cancha.

¿Alguna idea para que la futura comisión arregle ese problema?

Puede haber muchas maneras o ideas que se pueden plasmar en favor del jugador sin que el equipo salga afectado económicamente. La dirigencia podría negociar el salario a pagar para que sea menor al pactado, pero que en realidad se comprometa a pagarle al futbolista todo el año, allí el jugador se sentiría acuerpado en que su salario estará para todo el año y no preocuparse por el bienestar familiar al no tener recursos económicos cuando su equipo quede eliminado en cualquier fase del campeonato nacional.

¿Cómo ves el futuro cambio en la estructura de nuestro fútbol?

Siento que vamos a mejorarlo, es una enorme oportunidad de darnos cuenta que lo que se estaba haciendo no era suficiente, vivíamos fracaso tras fracaso, creo que con este nuevo comité que FIFA impondrá nos permitirá sanear las cosas y sobretodo, poder lograr escuchar a los jugadores porque muchas veces no se le escucha, siendo éste el protagonista en nuestro fútbol.

¿Hay otras cosas urgentes que se deben mejorar a través de la Comisión de Regularización?

Hay muchas cosas en lista, de entrada, se debería de mejorar la infraestructura deportiva que existe en nuestro fútbol, sabemos de la escasez de nuestros recursos, pero que se tenga por lo menos en cada equipo las condiciones mínimas para el desarrollo del jugador y prepararse bien, cosas elementales que por mínimas que sean puede hacer diferencia; no digo cosas de lujo, herramientas costosas, pero que al menos tengan canchas en qué practicar.

Entiendo que esos cambios incluyen también a la selección nacional…

Por supuesto, en la selección debería ser mejor en ese rubro, tener mejores condiciones para todos, que el seleccionado se sienta digno, orgulloso de defender la camiseta nacional y que piense que ha llegado alcanzar al nivel más alto en su carrera, que sienta fuerte el compromiso de defender los colores nacionales y que eso sea un motivo de orgullo. Las canchas en la FESFUT es mala, eso lo sabemos todos, no tenemos un gimnasio digno para las selecciones nacionales en nuestro país, el que existe ya brindó su tiempo de uso, las máquinas que hay allí están viejas y la mayoría con moho, eso no sirve, pero debimos aceptar trabajar así porque no hay más, se hace con lo que se tiene allí.

¿Sentís que el tiempo que se ha llevado para conformar el nuevo comité de regularización es necesario?

Creo que si la FIFA se está tomando todo el tiempo para nombrar a sus integrantes es porque se quiere que llegue gente preparada, con nociones de administración deportiva, gente visionaria, que no se deje llevar del fanatismo hacia algún equipo en particular, que sea gente que vive para el fútbol, para ello es necesario copiar modelos de administración que manejan otros países cercanos al nuestro, allí está Costa Rica como ejemplo y creo que si se ha tomado la FIFA el tiempo necesario para nombrarlos es porque desea gente que tenga un pensamiento diferente al que se ha tenido en nuestro fútbol.

Un mes sin fútbol en El Salvador, ¿qué piensas de eso?

Creo que todo esto es un proceso y hay que tener paciencia porque si queremos que esto mejore hay que esperar, buscar el tiempo necesario para cambiar todo. No sé si al jugador se le reconocerá su labor en los entrenos o que se le cumpla su contrato hasta que esto se arregle hasta la fecha que estamos. La urgencia es para todo aquel que lleva la comida a su casa alrededor del fútbol, todos pasan momentos difíciles sin fútbol en mi país, pero sabemos que los dirigentes piensan que si no hay fútbol no pagan los salarios, pero si queremos que todo esto no suceda más se debe profesionalizar nuestro fútbol, se debe cancelar las cosas tal como están escritas en sus contratos, es algo que le pediría a la nueva comisión que se creará, que vele eso para que se cumpla los contratos en esta inactividad que existe, o al menos que se llegue a un acuerdo entre jugadores y dirigentes porque se necesita hacer un cambio radical en nuestro fútbol en ese tema de impago; acá la factura la paga la familia, de nada servirá que los jugadores trabajen y no les pague su salario, las deudas no preguntan si estás jugando o no, se deben de pagar las cuentas.

¿Qué te comenta tu hermano, Óscar Cerén, sobre esta problemática?

Él está preocupado porque no sabe qué pasará a futuro, creo que si esto no se resuelve pronto el equipo en que está, el Isidro Metapán, podría parar. No tengo la certeza si ya le han cancelado este mes porque tenemos días de no hablar, pero puedo decir que sí está preocupado para que todo esto se solucione pronto.

¿Qué tanto afectará la preparación de la Selecta a futuro?. Sabemos que existe una ventana FIFA en septiembre para poder jugar.

Esa ventana de septiembre se viene como una oportunidad para prepararse, creo que no le afectará tanto si todo esto se logre normalizar, creo que en una semana se puede preparar para ese amistoso que se anuncia ante Honduras en los Estados Unidos. Nunca antes nos hemos reunido con mucha antelación para preparar algún amistoso, está en la disposición del jugador para que tenga la actitud y la disponibilidad de entrenar cuando el profesor convoque, más ahora que no hay liga se presenta la oportunidad de trabajar una semana completa.

¿Se debe sostener la continuidad del actual cuerpo técnico al superar la crisis?

Para mí, todo está bien, ha sido un cuerpo técnico que le ha cambiado la cara a la selección, hubo más buenos momentos con esta selección que malos cuando estábamos en competencia, la selección a mi parecer estuvo a la altura de las circunstancias, compitió mucho y el sentir del jugador es ese, se sintió el cambio interno, siento que hubo más confianza en el grupo y por allí teníamos ratos de no sentirnos así de bien, creo que son cosas positivas y eso lo ha logrado el profe Hugo (Pérez) con su trabajo. Todos estamos claros sobre la labor que debemos hacer y no creo que exista el pensamiento de cambio de técnico; al contrario, necesitamos más continuidad de trabajo para prepararnos a las próximas competencias que se avecinan.

Hablando de tu club, ¿cómo te llevas con el mundialista mexicano, Héctor Herrera?

Me llevo bien con él somos los mayores en el equipo, soy un año mayor que él, cumplió 32 y yo cumpliré 33 el 31 de diciembre, pero hay un mutuo respeto con él, solo recuerdo que cuando me dieron el reconocimiento en el equipo por haber alcanzado el récord de más partidos con la selección nacional él llegó a felicitarme, es una gran persona, un gran ser humano, hablamos mucho, siempre estamos allí tratando de guiar a los jugadores más jóvenes del club y siento que en la interna hay respeto para ambos, mi contrato con el Dynamo vence en diciembre pero ya estamos hablando con mi representante para una renovación más, las pláticas están encaminadas y solo hay que esperar.

¿Piensas llegar a las eliminatorias mundialistas del 2026?

Es algo que no podría responder, no depende de mis deseos, no tengo la última palabra; disposición y deseos lo tengo, pero hay que ir poco a poco.

Héctor Herrera me ha dicho que tenemos un buen equipo, me ha comentado que le gusta cómo se juega, me dice que son pequeños detalles lo que le hace falta a El Salvador para dar el salto que todos queremos, algo que con México les pasa factura también. En lo personal, me sentiría completo poder luchar de nuevo en una eliminatoria, espero llegar para la Copa Oro, por allí no hablamos con el profe Hugo Pérez desde el último juego ante Costa Rica en las eliminatorias, siento que ya es necesario hablar, entendemos que debemos esperar a que la crisis en el fútbol nacional debe resolverse primero antes de pensar en retornar a la Selecta.