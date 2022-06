Darwin Cerén: "Muy orgulloso de lo que he logrado"

Al margen del partido de la selección de El Salvador en el empate ante Estados Unidos el pasado martes por la noche, una de las figuras fue el volante del Houston Dynamo de la MLS, Darwin Cerén. El jugador llegó a los 87 partidos con lo que es ya el jugador con más participaciones en el combinado azul.

Sobre esto, Cerén destacó su trayectoria y que ha sido un camino de mucho aprendizaje. Destacó que su anhelo es seguir jugando con la selección y para ello busca estar de la mejor manera posible en lo físico para ser tomado en cuenta.

"Muy orgulloso de lo que he logrado, agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado de jugar al fútbol, de lograr cosas importantes. No ha sido fácil, ha sido un proceso difícil, con momentos bonitos y otros difíciles los cuales me han enseñado a la largo de mi carrera. Me sigue dando los ánimos para seguir vistiendo los colores de la selección", dijo el jugador.

"Contento con los diferentes entrenadores que he tenido, la confianza y el ser parte de sus procesos. Contento con los compañeros que me han acompañado también y siempre están ahí para respaldarme, así como mi familia", agregó.

Para Cerén, la selección siempre estará en su agenda y expuso que espera siempre estar a tono para ser tomado en cuenta por parte de Hugo Pérez, seleccionador. "El profe siempre ha sido claro que siempre que uno esté físicamente bien y pueda cumplir con los requisitos que él quiere, vamos a estar ahí. Trato de cuidarme, estar a la altura, mientras esté bien creo que voy a seguir", señaló.

Sobre el empate ante los norteamericanos, el resultado deja un mal sabor pues reciben el 1-1 en los últimos minutos del partido. Por ello, faltan detalles por corregir tomando en cuenta que sabían que una de las fortalezas del rival es el juego aéreo.

"Queda ese trago amargo del empate al final. Creo que merecimos ganar por todo el esfuerzo que hizo el equipo, desde el primer minuto hasta el último. Creo que hay pequeños detalles que falta qué corregir aún, tanto ese centro de la derecha (en el gol de Estados Unidos) que nunca debió salir de ahí, tuvimos que hacer una mejor marca, presionar un poco más. Ellos estaban buscando una situación así, que es donde tienen quizá un poco más de ventaja en el juego aéreo", indicó.

Sobre el terreno de juego, que no estuvo en su mejor condición debido a las lluvias y que prácticamente se convirtió en un lodazal, Cerén expuso que "ahora les tocó a ellos vivir una experiencia difícil. El campo no se prestó ni para ellos ni para nosotros, igual cuando ellos tenían el campo frío (por la octagonal), es una situación similar y teníamos que adaptarnos".

Por último, el jugador se refirió a la competencia que tendrá con el volante mexicano Héctor Herrera, quien estará en su club para la próxima temporada de la MLS. El azteca viene de militar en el Atlético de Madrid. "Será un lindo reto. Competir con los mejores es importante para uno y tener jugadores con él con tanta trayectoria creo que será bonito y vamos a dar la pelea como siempre".