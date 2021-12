Darwin Cerén: "Me gustaría retirarme en el Águila"

Darwin Cerén, seleccionado nacional y jugador del Houston Dynamo, reveló en el Güiri Güiri al Aire de este martes que cuando llegue el momento de retirarse del fútbol profesional le gustaría colgar los tacos en la MLS o en el Águila.

En la primera división del fútbol salvadoreño, Darwin Cerén solo jugó con el Juventud Independiente de San Juan Opico y dio el salto a la MLS.

Darwin es uno de los seleccionados nacionales de mayor rodaje en la convocatoria de Hugo Pérez y en la charla reconoció que uno de sus sueños de pequeño era jugar con Águila.

"Voy a cumplir 32 años, pero yo me siento fuerte todavía.Yo siempre he dicho que mientras yo me sienta fuerte, porque hay momentos en que el desgaste es diferente, la recuperación es diferente y eso te va indicando que ya va siendo tiempo, pero yo siempre lo digo que mientras me sienta fuerte y entrene más que el joven, no tengo porque pensar en colgar los tacos todavía", explicó.

"Yo todo lo pongo en manos de Dios y si el propósito de Dios es que me retire en la MLS, me retiro en la MLS, pero si al final, si él decide que las puertas sigan abiertas en la MLS para terminar de jugar allá, termino allá, sino por algún motivo, todo puede pasar, si me gustaría venir a terminar de jugar aquí, me gustaría retirarme en el Águila, aunque sea un torneo porque es algo que lo soñé desde pequeño", dijo.

"Óscar cumplió el sueño de venir a jugar al Águila peor yo me fui para Orlando y ya no tuve esa oportunidad y si Dios quiere al final de mi carrera a venir a vestir esa camisa emplumada, si me gustaría", mencionó.

Cerén recién renovó contrato con el Houston Dynamo y juega para los Orange desde marzo del 2018, luego de jugar para el Orlando City (2015-16) y para el San José Earthquakes (2016-17).

Darwin Cerén también comentó que hay muchos jugadores de la Azul que deberían estar jugando en ligas internacionales. "Para mí hay muchos jugadores en El Salvador que no deberían estar jugando aquí, por ejemplo Tamacas, Ronald Rodríguez y Jairo Rodríguez, que tienen igual o mejor calidad de jugadores que están en la MLS. Hay jugadores que vienen a dar el todo y no son nacidos en El Salvador, pero viene con un gran compromiso y es de apoyarlos también".