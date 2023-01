Darwin Cerén: "Me siento con confianza y hay mucho por mejorar"

Darwin Cerén es uno de los últimos en sumarse al trabajo del Águila y tras jugar 90 minutos en el encuentro ante Platense, el volante demostró su emoción por un nuevo reto en su carrera, en el equipo que nunca ha ocultado su favoritismo y ahora cumple el sueño. Esto dijo el también seleccionado nacional sobre su vuelta al fútbol salvadoreño.

¿Cómo te has sentido en los pocos días que has trabajado con el grupo?

Estoy un poco más adaptado al grupo con los dias de trabajo que han pasado y conocer a varios de mis compañeros en selección lo hace más fácil. Me han tratado bien y me he integrado de buena manera, me siento contento y ahora buscamos corregir cosas. Me siento con confianza y hay mucho por mejorar.

Físicamente estás bien pero seguro los partidos de pretemporada ayudan al grupo a irse soltando...

Pasa factura un poco el tiempo sin actividad pero me he mantenido trabajando y eso ayudó a que no sufriera tanto la pretemporada así que estoy tratando de adaptarme y llegar al cien por ciento al inicio de torneo.

En tu primer partido saliste con el gafete de capitán...

Es un privilegio conducir el barco de este equipo. Es una responsabilidad grande que trataré de hacer de la mejor manera y trataré de ayudar lo más que pueda al equipo.

Hay jugadores que poco a poco van encontrando su ritmo con el paso de la pretemporada...

Pasa el tiempo y los entrenamientos que nos permiten conocer mejor al compañero y sus movimientos. Tendremos más partidos para irnos conociendo mejor.

¿Qué te ha parecido la idea del técnico Sebastián Bini?

Trato de asimilar lo más que se pueda la idea. hay que trabajar más porque siento que defensivamente estamos un poco confundidos. Con el pasar del tiempo vamos a ir corrigiendo y seguro que vamos a ver un Águila más fuerte que va a pelear por todo.