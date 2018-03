Darío Larrosa explota: “No han respetado mi contrato en Águila”

El uruguayo Ramón Darío Larrosa, director deportivo del Águila, confirmó a EL GRÁFICO que su labor dentro de la institución emplumada no es la mejor debido a la injerencia de un directivo.

Tanta es la molestia que el exjugador emplumado decidió sacar su frustración en en Twitter y dejó en claro que la actual directiva que lideran los hermanos Arieta Iglesias no tiene potestad de avalarun proyecto si no lleva la firma y visto bueno de su progenitor.

¿Qué te motivó expresarte de esa manera en tu cuenta en Twitter? ¿Hay problemas internos en el Águila?

Lo que voy a declarar ahora a través de este medio es porque deseo descubrir muchas cosas que suceden dentro del Águila, por esa razón publiqué eso en mi cuenta de Twitter, estoy molesto, incómodo y la razón, aclaro, no tengo porqué esconderme de nadie, porque no he cometido algún delito, son tres razones por las cuales estoy molesto.

¿Qué razones Ramón?

La primera es de índole contractual; el segundo motivo es que no me han resuelto el tema económico del mes de diciembre. A mí se me adeuda parte de ese mes que por ahora no se me ha cancelado. Yo hablé una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y llega un momento en que me pregunto ¿qué hago? Porque uno trabaja, desea trabajar, mostrar su trabajo, porque al final las críticas son para el director deportivo. El contrato de diciembre no ha sido reconocido completamente, tengo paciencia en eso, pero no he recibido noticias si se me irá a resolver pronto.

¿Qué es lo que no se ha respetado en tu contrato con el Águila?

En todo sentido. Lo que pasa es que mi contrato no ha sido respetado, hablo de manera macro, el contrato tiene muchas cosas específicas pero mi reclamo es global, se me adeuda parte de diciembre, no especifico días, es parte del mes que no se me ha reconocido.

¿Cuál es el tercer punto de tu inconformidad?

El tercer punto es que acá no tiene nada que ver los hermanos Arieta Iglesias, mi problema no es ni con Pedro Arieta como presidente ni con Arturo Arieta como vicepresidente. Mi problema real no es con ellos, me han dejado trabajar libremente, son personas abiertas al diálogo, hemos armado un proyecto juntos y tratamos de llevarlo a cabo, pero no se ha podido porque su padre no ha dejado, lo boicotea todo.

La piedra en el camino es el papá (Pedro Arieta Vega), acá nadie más sabía de estas cosas pero es realmente lo que pasa. Aclaro públicamente que nunca he tenido problema alguno con nadie de la actual dirigencia de Águila que preside el licenciado Pedro Arieta Iglesias, mi problema se llama Pedro Arieta Vega (presidente honorario de Águila).

¿Puedes detallar algunos aspectos donde siente que se boicotea tu labor?

Con los hermanos Arieta Iglesias hemos trabajado bien, libremente, son personas abiertas y tienen buen funcionamiento para Águila. Pero cuando presentamos todo, el que tiene la firma (final) es el papá, es allí donde nos tira todo el trabajo atrás. Hemos tenido problemas económicos, problemas de logística en el día a día porque todo pasa por el señor (Pedro Arieta Vega) y se le antoja decir casi a todo un no a los proyectos que se le presentan en pro del buen funcionamiento del plantel.

¿Puedes detallar algunas cosas que no se aprueban por falta de firma del presidente honorario de Águila?

Por ejemplo, yo necesitaba un teléfono fijo y me lo cortó, sin razones; me quiso imponer jugadores, nacionales y extranjeros para este torneo, obvio los nombres por ética. Es difícil mi labor en el día a día en Águila, todo tiene que pasar por él, hasta el mínimo detalle. Uno planifica, trabaja, busca la manera de tener a los jugadores bien y él dice no, entonces lamentablemente debemos vivir este caso en Águila, equipo al cual quiero mucho pero es difícil trabajar así.

Al final de todo este detalle, ¿qué has pensado sobre tu futuro en Águila?

Si brindo todos estos puntos es porque he intentado hacer lo posible antes por solucionarlo de casa para dentro, pero no he tenido respuesta por parte del doctor Arieta. Sí lo he tenido de sus hijos, de Pedro y de Arturo, pero entiendo sus posturas porque al final la firma lo debe hacer el doctor Arieta, es muy complicado el día a día en el Águila, cuando a uno no lo dejan trabajar o la facultad de tomar algunas decisiones. Uno se cansa porque no es lo que a mí me dijeron que podía hacer, me cambiaron la pauta en el camino, lamento mucho que salga a luz esto, pero ha habido críticas contra los hermanos Arieta Iglesias cuando ellos están a la mitad de este camino y el único responsable de todo esto es el padre de ellos.

¿Has pensado en renunciar a todo este proyecto en Águila?

Es una de las posibilidades porque uno cuando comenzó este proyecto el incentivo era fuerte. Acá es obvio que a Danilo (Peinado) lo recomendé yo, que a (James) Cabezas yo le brindé el visto bueno porque lo hemos visto y porque el cuerpo técnico lo recomendó.

Hay toda una estructura armada a un trabajo a futuro que tenemos y trajimos solo a un jugador nacional que es Marvin (Hernández Ramos) para darle cabida a los reservistas, entonces el proyecto está lindo, está accesible, pero cuando encontramos muchas trabas y no entendemos el porqué es difícil trabajar así. Lo primero que debemos hacer es solucionar esto antes de pensar en renunciar.

Si a mí me dicen que mi trabajo en Águila no es el requerido, yo armo mis maletas y me voy tranquilamente pero también que cada uno se haga responsable de sus actos, que no lancemos la piedra y escondamos la mano, soy responsable de la parte deportiva, pero de otros temas no puedo.

¿Crees que Águila no soportaría otro escándalo administrativo como lo vivió con la salida del técnico anterior?

Es una lástima que uno deba llegar a esto, porque uno no encuentra la solución. Una sola persona no está abierta al diálogo, pero esto es de hablarlo, no pude con él, que todo lo que ha pasado ahora, desde enero a la fecha, es una solo persona la culpable, no hay otra. Se está castigando al presidente visible que es Pedro (hijo) cuando él está realmente en medio de todo esta situación.

¿Darío Larrosa no puede seguir trabajando a la par de Pedro Arieta Vega?

Es muy difícil, yo sí trabajo bien y tenemos una comunicación fluida y buena relación con Pedro hijo, es joven, tiene muchos proyectos en su cabeza abierta, desea salir adelante, pero lamentablemente está amarrado. Si estoy hablando ahora con mi verdad, sé que mucha gente lo sabe, pero no tengo nada que esconder, no he cometido algún delito, se me puede criticar de mi labor en Águila, pero no se me ha cumplido con lo que han dicho y por eso mi molestia.

Pero sé en el huevo en que me estoy metiendo, sé lo que me tocará, pero espero que esto sirva para el futuro para que no se cometa de nuevo, son las razones del porqué Águila no sale campeón, no son por los jugadores o cuerpo técnico, son estas cosas que deseo que la gente aguilucha sepa.