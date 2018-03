Darío Larrosa, director deportivo del Águila, se quejó en redes sociales

Basta me canse!!!!! Así no se puede trabajar!!!!?? — Dario Larrosa (@DarioLarrosa15) February 17, 2017

Para exigir hay que CUMPLIR!!! — Dario Larrosa (@DarioLarrosa15) February 18, 2017

El uruguayo Ramón Darío Larrosa, director deportivo del Águila de San Miguel, evidenció enojo y frustración en un par de tuits que publicó ayer en su cuenta de Twitter (@DarioLarrosa15) donde deja entrever posibles molestias en el funcionamiento logístico de la interna del plantel emplumado.“Basta me canse!!!!! Así no se puede trabajar!!!!” escribió el ex volante aguilucho en su red social sin entrar en mayor detalle de lo que sucedía en sus labores pese a que muchos de sus seguidores le pidieron fuera más preciso.“Para exigir hay que CUMPLIR!!!” fue lo que publicó momentos después de escribir su primer tuit como un claro reclamo a la dirigencia emplumada.Larrosa ocupó durante las últimas jornadas del torneo pasado el cargo de entrenador del primer equipo en el pasado Apertura 2016. Para el inicio del Clausura 2017 volvió a su cargo como director deportivo.