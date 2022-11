Dardo de Ancelotti al Barcelona sobre la eliminación en Champions

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se puso en la piel de Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, y admitió que nadie "duerme bien si su equipo no sigue en la Champions", aunque defendió que el fútbol español no ha bajado su nivel.

"Nadie duerme bien si su equipo no sigue en la Champions. En el fútbol español es un momento que ha pasado por muchas razones pero no se puede decir que haya perdido crédito en Europa porque a final de temporada puede haber uno ganando la Champions y otro la Europa League. Esperaría un poco para decir que no es competitivo en Europa. Lo sigue siendo y veremos en los próximos tiempos", afirmó Ancelotti.

Tras la derrota en Leipzig y el empate frente al Girona, el técnico italiano realizó un balance de los errores que cometió su equipo para corregirlos de inmediato.

"He aprendido de los errores que hemos hecho, han sido distintos. Creo que en línea general no hemos tenido la concentración que necesitamos en este tipo de partidos, ante el Girona nos costó recuperar balón y ante el Leipzig la vigilancia defensiva. Lo hemos hablado porque no hay tiempo de entrenar y ojalá se pueda solucionar en los próximos partidos", apuntó.

Por eso, Ancelotti enfocó el duelo ante el Celtic, en el que el Real Madrid será primero de grupo ganando o consiguiendo el mismo resultado que coseche el Leipzig, y destacó la importancia por "prestigio" de ser líder.

"Es un partido importante porque el objetivo es quedar primero de grupo. El Celtic es un equipo que suele jugar muy intenso pero estamos bien preparados, tenemos ganas de volver a mostrar nuestro mejor nivel ,y tenemos todas las condiciones para hacerlo en nuestro estadio, en una noche de Champions. Creo que vamos a ser capaces de sacar lo mejor", manifestó.

"Es importante ser primeros, no tanto por el rival de octavos porque hay equipos que quedarán segundos muy competitivos en la Champions. Es más importante el prestigio del club en esta competición. No hay que olvidar que es una competición especial en el Real Madrid y hay que dar cada partido la imagen que merece", añadió.