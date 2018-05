Danny Torres: “No merecimos perder”

Para el defensor Danny Vladimir Torres, la derrota a manos de Alianza la noche del pasado jueves en casa fue injusta por el fútbol que mostró el equipo verdolaga ante un Alianza que debió sacar su casta y mejor oficio de sus jugadores para imponerse 0-1.

“La verdad es que creo que hicimos un gran esfuerzo a pesar de lo comprimido de la semana, en la que jugamos tres partidos en cinco días... Siento que no merecimos perder, tuvimos ocasiones de gol", aseguró.

“El equipo se miró diferente ya sin la presión del descenso, eso nos hizo cambiar mentalmente, sabíamos que podíamos sacar un buen resultado pero al final no se pudo, aunque aún falta un partido más para cerrar esta serie”, afirmó.

El defensor, nacido en Guazapa hace 31 años, destacó la entrega del plantel ante un equipo capitalino que se sintió incómodo en el césped del Ana Mercedes Campos y admitió que las lesiones que sufrieron en la semana Christian Sánchez, Ibsen Castro, Carlos Carrillo y él mismo hicieron mella en su desempeño en el campo de juego.

“Hubo muchos compañeros que han resentido las lesiones que vienen arrastrando de fechas anteriores, Carlos (Carrillo) buscó probarse antes del juego pero no aguantó su contractura, yo me hice también unas pruebas físicas por una contractura que tuve en el juego pasado, al final las ganas de jugar nos hicieron estar en el partido y mi entrega fue total pero al final no se pudo dar más ya que la carga física ha sido pesada”, admitió.

“Vamos a buscar recuperar el terreno, será importante llegar al Cuscatlán el domingo sin desesperarnos, la diferencia es mínima y con un gol que les anotemos podríamos revertir esta serie, se presta la cancha del Cuscatlán para brindar un buen fútbol, tenemos un plantel que puede hacer un buen partido en ella y a eso apelaremos”, subrayó.

Finalmente confesó que el juego del domingo podría ser el último que dispute con la casaca verdolaga de Sonsonate ya que su contrato deportivo está por terminar.

“Veremos si la directiva se acerca para hablar y conocer el proyecto que tiene, dependiendo de si nos metemos o no a semifinales. Mi disposición personal es seguir con el Sonsonate si la directiva lo quiere y presenta un proyecto mejor. Me siento cómodo acá, valoraré las cosas, luego de un año sería importante gozar del chance de una revancha para ser protagonistas en la liga”, acotó Torres.