Danny Ríos: “Yo quiero enseñar todo lo que puedo hacer”

El mediocampista Daniel “Danny” Ríos es uno de los jóvenes de la selección sub-18 que jugarán con el equipo mayor en los amistosos previos a la Copa Oro.

Ríos comentó este lunes en rueda de prensa que este microciclo lo quiere aprovechar para demostrar que puede formar parte de la selección en compromisos futuros.

“Yo quiero enseñar todo lo que puedo hacer para que Hugo Pérez tal vez me pueda incorporar a Copa Oro o a otros juegos más adelante. Estamos trabajando muy duro para ver qué puede salir de esto”, dijo el volante.

El joven formado en la cantera del Houston Dynamo también mencionó sus características como jugador, y de las intenciones que tiene Hugo Pérez con él en el planteamiento táctico de la selección.

“Yo soy mediocampista, soy un jugador muy técnico y puedo ver la cancha muy bien, yo puedo incorporarme en el ataque y en la defensa. Con Diego (Henríquez) y con Hugo (Pérez) hemos hablado que quieren que me pueda expresar en la cancha sin miedo, no tenga miedo de atacar, y cuando presionemos lo hagamos de verdad, que no entremos con el cuerpo débil”, comentó Ríos.

El volante también habló sobre la posibilidad de formar parte de la selección que jugará el torneo sub-18 de UNCAF a finales de este año.

“Yo estoy listo, si ellos me llevaran al torneo sub-18 UNCAF yo estoy listo para ir y yo creo que sería buena competencia, con los jugadores que son de la sub-18 hemos hablado de ese torneo y estamos listos para empezar en el torneo cuando venga el tiempo”, expresó el joven mediocampista.