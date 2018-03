Danilo Peinado: “Pude haber marcado más goles para Águila”

El uruguayo Danilo Peinado y el colombiano James Cabezas han marcado 13 goles para de Águila en este certamen. Pero el atacante uruguayo cree que su aporte pudo haber sido mayor para los emplumados, por lo que espera ser efectivo en cuartos de final, para seguir teniendo la confianza de la afición del conjunto naranja y negro.Va muy bien. Ha habido un muy buen trabajo del medio campo hacia adelante y nosotros dos hemos sido los beneficiados. Ahora hemos mejorando la parte ofensiva. Con el paso de los partidos vamos a llegar cada vez mejor para el objetivo de estar bien para la próxima ronda.Es un campeonato largo, siempre hay altibajos. Si bien hemos tenido algunos problemas financieros, ya está de lado de eso. Estamos allá arriba, estamos cerca. Ya estamos clasificados al playoff (cuartos de final) Ahora viene quizá de las que duelen y Águila, por ser un equipo grande, tiene que pelear por lo máximo. Intentaremos dejar todo para que sea asíUn extranjero, cuando viene, primero tiene que ganarse un lugar. Tratar de tener regularidad y luego tratar de rendir para retribuir la confianza del equipo y de la gente. Para un extranjero es más difícil que se gane la confianza de la gente. Nosotros, en Águila, el equipo está yendo bien, por suerte. De a poco vamos a ir tratando de ganar esa confianza de la gente, que a veces se ha difícil para un extranjero.Hay gente que me saluda, como saluda a los demás. No hay problema de ningún. Pero al ser extranjero y venir, la gente quiere que respondás enseguida. Pero hay veces en que la adaptación cuenta, conocer al grupo y a los compañeros. Yo creo que ahora el equipo va bien y en lo personal puedo dar más. Se pueden hacer más goles. Yo no pongo techo, siempre trato de buscar rendir más cada día. Espero que en los juegos decisivos se pueda dar la mejor, para que Águila pueda salir adelante.Llegué tarde a los entrenos y me toco verlo un poco desde afuera. Hubo momentos en los que no se daban las cosas, pero luego, el equipo supo revertir esa situación. Ahora en la segunda vuelta, el equipo no arrancó bien. Veníamos de cuatro juegos sin ganar, pero este equipo no baja los brazos. Por ser equipo grande, las críticas van a estar hacia el grupo. Pero este equipo es fuerte, sabe dónde estamos jugando. Sabe que la responsabilidad y la presión son grandes. Vamos bien. Estamos terceros en la tabla.Pienso que puede haber marcado más goles. Sé que se hace difícil para Águila, porque los equipos, a veces, se le cierran atrás. Se crean pocos espacios, pero soy conciente de que pude haber marcado más goles. Pero me quedo tranquilo porque he dejado todo en la cancha por Águila. Estoy trabajando y haciendo un esfuerzo enorme para que el equipo gane. Me voy tranquilo por eso.No. Sí tiene sus complicaciones como en cada liga. En El Salvador, unas de las complicaciones puede ser el estado de las canchas. Nos ha tocado jugar como locales en la cancha de Santa Rosa de Lima. No se puede jugar de la mejor manera. Luego, cuando visitamos otras canchas, no están en las mejores condiciones. Por ese sentido, veo que para ser un equipo grande, a Águila le cuesta desplegar un buen juego. Es así. Cada liga tiene sus complicaciones. Acá se juga fuerte. Hay que aguantar golpes. Como centrodelantero, hay que hacerlo. En ese sentido, estoy acostumbrado. Mi juego es de mucha fuerza y mucho choque arriba.Sería importante. Primero, para que la gente nos acompañe más. Luego, a nosotros nos sirve, porque para cada juego estamos haciendo tres horas de viaje a cada lado. Luego, sería importante para hacer sentir la localía. Nosotros jugamos todos los partidos de visitantes.