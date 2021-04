Daniel Uberti: "En Honduras se buscan jugadores por todo el país"

El Güiri Güiri al Aire, programa radial de El Gráfico, tuvo como invitado a Daniel Uberti, coordinador de selecciones juveniles de Honduras para hablar del éxito que tuvo el combinado preolímpico catracho, uno de los dos clasificados de la CONCACAF hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Dentro de la temática de selecciones nacionales, formación, scouting y otros aspectos, los panelistas Cristian Villalta, Marcelo Betancourt y Orestes Membreño tuvieron una plática con el uruguayo Daniel Uberti.

"Son muchas cosas las que intervienen en este tipo de logros, partiendo de la base del seguimiento de los procesos de competencia de los jugadores le va dando un plus que compensa en buena forma lo que no se hace en los clubes, o sea que muchos jugadores que terminaron este proceso preolímpico que ya han tenido mundiales sub-17, sub-20, panamericanos, esto les da un plus competitivo", dijo Uberti al aire.

"Lo que define el éxito es el momento puntual en el que el jugador llega a la competencia, creo que en este caso honduras llegó en un buen nivel al momento de competir y eso le permitió dar buenos rendimientos, creo que en los partidos compitió de buena forma y eso los llevó a creer en su potencial", añadió sobre el éxito de las selecciones juveniles de Honduras.

Asimismo, el periodista Marcelo Betancourt le preguntó a Uberti sobre la metodología que tiene Honduras para hacer "scouting" en el país. "Cuando van a buscar el jugador más joven, cuando el seleccionador sub-15 busca jugadores, ¿de dónde los saca", fue la pregunta de Betancourt.

"El profesor Romero es quien inicia los procesos sub-15, él anda por todo el país buscando jugadores, ese es un trabajo que hace desde 12 o 10 años, él los busca, aquí es un país muy grande con respecto a El Salvador, aquí hay lugares donde se sabe que están los jugadores, hay muchas comunidades garífunas que están bien escondidas en el país y se busca por todo el país",explicó Uberti.

"Aquí la pirámide está invertida porque nosotros como seleccionadores o como federación somos los que le hacemos la vitrina a los equipos, los equipos vienen aquí a buscar a los jugadores cuando debería de ser al revés. Nosotros no tenemos torneo nacional sub-15, sub-17, aquí el único torneo que hay es el de reserva", finalizó.