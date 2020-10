Daniel Rucks: "Una cosa es conocer el Firpo y otra cosa es manejar el Firpo"

La comisión disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) sancionó al Firpo con dos partidos sin recibir aficionados y $1,000 de multa. Además, informó que se debe reprogramar el segundo tiempo que se suspendió por falta de distanciamiento social en los graderíos del Sergio Torres Rivera.

Los panelistas del Güiri Güiri al Aire discutieron sobre los responsables del primer partido suspendido por falta de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Para Oreste Membreño lo ocurrido pasa por una falta de control por la organización del equipo. “Yo creo que es una iniciativa de las personas que están en las puertas (ingreso de más personas al Sergio Torres Rivera), porque no le encuentro otra explicación”.

“A mi me da la impresión que no solo Firpo es el culpable”, expresó Marcelo Betancourt, quien expuso que la responsabilidad también pasa por la FESFUT, pues proviene de un error estructural de la normativa del fútbol salvadoreño. “Son responsables, porque ellos avalaron el 30 % de aficionados”.

Según los panelistas se excedió el 30 % del público permitido para los encuentros. Membreño dijo que hubo un error, al tomar en cuenta la capacidad máxima de aforo del Segio Torres Rivera (4,000 personas) como referente para tomar el porcentaje estipulado por la FESFUT, cuando el estadio actualmente solo puede albergar 3,000 personas por construcciones a la instalación deportiva.

“¿No hay personas que les pagan su salario por actualizar esa información ( cálculo de aforo de los estadios )?”, preguntó Cristian Villalta.

Daniel Rucks dio su punto de vista

El aficionado y ex directivo pampero Daniel Rucks participó en la tertulia del Güiri Güiri al Aire para explicar su punto de vista de lo ocurrido en la fecha tres en el estadio de Firpo.

Para Rucks el problema no viene de los aficionados que se les pidió que se movieran, según el reporte arbitral del partido entre Firpo y Águila . “Es difícil moverlos (aficionados) cuando no hay espacio”, ceomentó al referirse a la afición.

“El problema no es el partido contra Águila, pero hay un problema de fundamentación,hay una carente falta de esquemas de planificación en todos los ámbitos”, aseguró el ex directivo de Firpo.

Por otra parte, el ex directivo de Firpo y presentador de televisión mencionó que este tipo de problemas ocurre por la administración de directivos que no no están ligados al club, y por ende desconocen la dinámica de la institución.“Hay un proceso de adaptación. Una cosa es conocer el Firpo y otra cosa es manejar el Firpo”, acotó Rucks .

En un comunicado la dirigencia pampera confirmó que apelará la sanción impuesta por la FESFUT. También informó que solicitó a la primera división jugar el miércoles 28 de octubre los últimos 45 minutos ante Águila. Según el comunicado de Firpo la institución solicita reanudar el encuentro en el estadio Sergio Torres Rivera a las 3.00 pm.