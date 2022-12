Daniel "Rana" Valencia: "No alcé la copa del mundo por ir a casa a celebrar con mi mamá"

El mundialista argentino, José Daniel Valencia, mejor conocido como "la rana" Valencia, confesó en el programa radial del Güiri al Aire que no festejó en cancha junto a sus compañeros de selección cuando conquistaron en 1978 el primer título de campeón del mundo de los dos que ostenta Argentina en su historia.

Valencia recordó que tras escuchar el silbato final del ya desaparecido árbitro italiano, Sergio Gonella, su afán fue solamente salir del estadio y trasladarse en su carro hasta la ciudad de Jujuy a unos 1,515 kilómetros al norte de Buenos Aires.

"No celebré esa conquista del Mundial ante Países Bajos en el Monumental, mi afán en ese momento era salir al hotel para irme en el coche hacia Jujuy y poder celebrar con mi mamá y mis amigos esa conquista, fueron más de 12 horas manejando, me tardé más porque cada vez que debía parar para comer o tomar algo, la gente me reconocía y no me dejaban ir", comentó entre risas el ex volante ofensivo en esa época de Talleres de Córdoba quien reconoció que después tuvo la dicha de alzar la copa de campeón y recibir su medalla.

"Claro que me dieron la medalla de campeón, pude tocar y levantar la copa pero muchos días después de ese 25 de junio de 1978", indicó.

Valencia fue tendencia esta semana en redes sociales, específicamente en Twitter luego que su único varón de cuatro hijos que procreó, hiciera público la decisión de su padre de no aceptar la invitación de parte de la FIFA de ir a Catar a presenciar este domingo la final de la Copa del Mundo del 2022 ante el vigente campeón, Francia.

"Mi hijo (Daniel Valencia Jr.) se reveló ante mí decisión de no aceptar la invitación, no entendía porqué no acepté, lo publicó no sé en qué red social ya que de eso no entiendo mucho, pero mucha gente, especialmente los jóvenes no entienden porqué decidí quedarme en casa a ver esa final, tomando mate con mi familia", acotó.

"Le dije a Daniel que cuando tuviera hijos lo entendería, que lo más importante en la vida es pasar estos momentos en familia. Le dije que el ganar un campeonato del mundo con tu selección es una experiencia única en tu vida, pero no se compara en compartir esos momentos con tus seres queridos. Lo quise hacer con mi madre, la cual no la tengo ya, llegué cansado, la abracé y esos momentos no tienen precio", confesó.

Sobre su trayectoria, Valencia, el mismo jugador que el técnico César Luis Menotti eligiera en la lista definitiva de jugadores para disputar ese Mundial de 1978 y por ende, dejar a un lado de esa convocatoria a un bisoño Diego Armando Maradona, explicó que su vida ha sido así de simple, sin ser ostentosa y que trata de reforzar los valores familiares antes que los comerciales.

"A mis 67 años no había recibido tantos insultos como lo que sucedió en esta semana en Argentina por mi decisión de no aceptar esa invitación de la FIFA, antes de eso ya me había invitado la AFA para ir a Catar y la rechacé también", indicó. "Siempre fui así, incluso mi amor por Talleres fue más grande que hasta rechacé irme también al Real Madrid. Talleres para mí era el Liverpool, Barcelona o el Bayern de esa época y sí visité Centroamérica algunas veces. Recuerdo en El Salvador a un jugador talentoso, Mágico González", aseguró el ex mundialista también de España 1982.