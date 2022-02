Daniel Bartolotta: "Al final, el empate fue merecido"

Para el técnico del Santa Tecla, Daniel Bartolotta, el empate a un gol entre su equipo y Municipal Limeño por la fecha siete del torneo Clausura 2022 fue a la larga lo más justo futbolísticamente hablando, por lo que ellos hicieron dentro del campo de juego y por los deseos que derrochó su rival en la parte final del partido.

"Fue justo porque cada uno hizo su labor en cada etapa, nosotros fuimos mejores en el primer tiempo y ellos en el segundo a base de batallar y empujar nos igualaron", aseveró Bartolotta en conferencia de prensa al final del cotejo.

Final del partido en Las Delicias.

Sin ocultar en parte su molestia por haber dejado escapar dos puntos más jugando como local, el estratega uruguayo de Santa Tecla, afirmó que rescata del 1-1 "muchas cosas, cambiamos radicalmente el primer tiempo (que hicimos) que en el segundo (tiempo). Hicimos un buen primer tiempo pero en el segundo dejamos muchas libertades y no aseguramos, por allí nos pesó el partido anterior (ante Alianza), por el cansancio, no sé yo, pero no carburamos bien en el segundo tiempo y en el pecado se lleva la penitencia", respondió de manera figurada el estratega de los periquitos.

Bartolotta admitió que en gran parte del segundo tiempo su equipo "no tuvo reacción, nos mostramos en el segundo tiempo dormidos, un poco displicentes, aunque siento que esa palabra no es la correcta, lo cierto es que no funcionamos y debemos hacer unos cambios en el medio campo para tapar (al rival), pero seguimos sin funcionar y creo que ellos hicieron el esfuerzo y les ayudan con el penal, creo que si fue o no fue, no importa porque eso al final fue decretado".

Sobre las circunstancias que envolvieron al juego y la necesidad que tenía Limeño de puntuar tras saber que Isidro Metapán había perdido su juego en Jocoro, el técnico charrúa admitió que "ellos llegaron con un envión anímico bueno, pero al final le seguimos sacando (a Limeño) 13 puntos de ventaja que puede ser definitiva, pero nosotros debemos mejorar en el trato del balón, en el primer tiempo lo hicimos bien, pero en el segundo tiempo no lo hicimos y debemos de trabajar en eso, no nos queda de otra".