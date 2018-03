Dani Torres se reencontrará con el Alianza

Dani Torres acepta que el juego de este sábado 5 de agosto, ante Alianza, será singular para él. Delante de si tendrá a un equipo del cual formó parte por los últimos cinco años y compañeros que en algún momento se dirigieron a él como capitán. Pero hoy está con la camisa del Sonsonate y su visión es diferente.

El lateral derecho salió del plantel blanco luego del Clausura 2017. Recaló en el Sonsonate y aunque sabía que tarde o temprano iba a reencontrarse con los albos, enfrentarlo en la fecha dos es sin duda algo incómodo.

"Cuando uno pasa varios años por los equipos siempre se les toma cariño. Así que eso siempre está. No tengo ningún rencor con nadie, en lo absoluto. Ahora tengo que hacer mi trabajo. Ojalá que ahora me pueda encontrar con mis amigos como rivales, pero lo que pase en la cancha, ahí se tiene que quedar", apuntó.

RECORDÓ LAS CRÍTICAS

No le renovaron contrato en las filas capitalinas, por lo que tvo que irse a la representación cocotera, no sin antes pasar el trago amargo de las críticas, algunas que según él lo hicieron quedar mal, cuando en realidad no hizo nada negativo para el equipo.

"Dijeron que yo como capitán hacía otro tipo de cosas y por eso lo aclaré en su momento. Siempre he trabajado con responsabilidad. Pero mi ciclo se acabó en Alianza, ahora estoy acá en Sonsonate", apuntó el zaguero.

Aunque mira con cierto respeto al plantel albo, el zaguero de Sonsonate quiere ganar, para seguir sumando en este nuevo certamen. "Ahora represento a los colores de un equipo muy importante, que me ha dado un buen trato, que me ha recibido bien. Somos un equipo que quiere ser protagonista. Vamos a trabajar ese juego para ir por la victoria", apuntó Torres.

Y no duda que será un partido de alta tensión en el estadio Ana Mercedes Campos, en el cual espera una buena cantidad de público.

"Esta cancha es bonita. Es motivante jugar con estadio lleno. Vamos a tratar que esa gente que venga se vaya contenta", destacó.