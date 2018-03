Dani Torres explica por qué el Alianza perdió dos finales ante Santa Tecla

Aunque ahora defiende los colores del Sonsonate, Danny Torres se mantiene pendiente de la final entre el Alianza y el Santa Tecla. El excapitán albo sostuvo que el cuadro capitalino llega con la presión de levantar el título el domingo, tras peder las últimas dos finales ante los verdiazules.

Torres aseguró que anteriormente a los capitalinos les ha hecho falta mayor concentración y una mejor estrategia para arrebatarle el títulos a los colineros.

¿Qué considerás que le faltó al Alianza en la dos últimas finales contra Santa Tecla?

En la primera, quien nos la ganó totalmente fue la figura que ellos tenían, que fue “el Loco” Abreu. No lográbamos cómo marcarlo. Nos hizo daño con dos goles en los últimos minutos que fueron obra de él. Luego, en la segunda final, ellos nos analizaron bien. Nosotros también teníamos un buen equipo, pero nos taparon nuestros jugadores más importantes, como Hinestroza y Fito, que marcaban diferencia dentro del equipo. Y lógicamente ellos jugaron a marcarnos dos contra uno y nos ganaron sí o sí la pelota en el 100 por ciento del partido.

¿Cómo ves esta final?

Como ha terminado el torneo. El Santa Tecla tiene el mismo plantel, aunque juega con reservista. Creo que son muy atrevidos. Eso hace que no se note mucho la diferencia cuando no juega Gilberto Baires o Domínguez. Han jugado otras personas y eso ha hecho la diferencia. Tiene chicos que son muy atrevidos, juegan a dos toques, juegan más en grupo. El Alianza tiene más gente que puede hacer diferencia.

Pero si esta vez Alianza no analiza al rival como debe ser, le puede pasar lo mismo, independientemente del gran plantel que tiene. Ojalá sea un partido bonito y que lo mejor que pueda pasar es que gane Alianza. Me inclino por ellos. Se merecen el título.

¿Está presionado Alianza para ganar esta final, teniendo en cuenta que llega invicto y que ya perdió dos finales contra el Tecla?

Por todo eso Alianza lleva una gran presión, por las dos finales que ha perdido, por el invicto y porque la gente le va a exigir sí o sí ese título. Entonces, ojalá los nervios no vayan a traicionar a ninguno de los dos, pero más que todo al Alianza, porque Santa Tecla juega en grupo y más tácticamente. Eso en el fútbol pesa más que tener un plantel individual.

De las dos finales que jugaste contra Santa Tecla, ¿en cuál te sentiste más exigido?

En la segunda. El torneo pasado, púchica, me tocó solo marcar, marcar y marcar todo el juego que ellos hacen por las bandas. Fue por ahí donde ellos nos hicieron daño. Los laterales de ellos fueron muy importantes y nosotros no entendimos ese juego. Uno como jugador recibe órdenes, pero a veces debe cambiar dentro de la cancha. Recuerdo que yo gritaba, hablaba, pero los demás jugadores nunca lograron agarrar la pelota. Y en este deporte quien tenga menos la pelota, tiene menos oportunidades de ganar un partido.

¿Pensás ir a ver la final?

Pues no sé todavía. Estamos viendo si podemos llegar.