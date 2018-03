Dani Ceballos debutó con el Real Madrid en Liga de Campeones

MADRID, ESPAÑA. Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, se mostró "contento" después de su debut en la Liga de Campeones ante el APOEL y aseguró que el técnico del conjunto blanco, Zinedine Zidane, tiene "bastante" confianza en él."Mi sueño de pequeño era jugar en la Liga de Campeones y hoy he podido conseguirlo. Zidane estuvo hablando conmigo y me dijo que no aceptase un rol secundario porque había partidos en los que iba a ser importante", explicó Ceballos en zona mixta."Tengo 21 años, pocos han llegado al Madrid y directamente han sido titulares. Vengo a aportar mi granito de arena y voy a seguir trabajando y demostrar que los minutos que esté en el campo puedo aportar. Trabajo día a día para intentar hacerme un hueco en el equipo", añadió.Ceballos comentó que Zidane le dijo antes de salir al terreno de juego que "tuviera la pelota" e hiciera su fútbol. "Estoy contento por devolverle la confianza", resaltó.El sevillano valoró el desempeño de sus compañeros Isco Alarcón y el croata Luka Modric, jugadores titulares con los que comparte puesto. "Soy consciente de que son jugadores espectaculares e intento aprender de ellos y con la experiencia que ellos tienen iré cogiendo cosas de los mejores y me haré mejor jugador"."Mi única opción fue venir al Madrid. Era consciente de donde venía y no me arrepiento de venir a este club. Estoy en el club que deseo y donde en un futuro seré importante", matizó.Sobre el regreso de Cristiano, apuntó que el equipo está más "tranquilo" en el campo. "Cristiano atraviesa el mejor momento desde que soy consciente y al final de temporada se verán sus registros", manifestó.Preguntado por los pitos al galés Gareth Bale, Ceballos expresó que no los entiende ya que "va a por todos los balones" y aseguró que Bale "será importante" para el equipo este año.