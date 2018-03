Dani Carvajal sin fecha de retorno

El Real Madrid sigue con las nubes negras. Dani Carvajal ya se encuentra casi libre del padecimiento viral por el cual atraviesa, sin embargo, el conjunto blanco no quiere arriesgar al joven de 25 años hasta que se encuentre al cien para regresar al césped.El nativo de Leganés se encontraba aún con pericarditis, que es una infección viral producida por la inflamación del Pericardio. Por estas razones el Real Madrid no quiere tomar riesgo y prefiere resguardarlo para los partidos de carácter importante en las competiciones.En su lugar en los entrenamientos y ante el Español en la pasada jornada estuvo el joven de 18 años, Achraf Hakimi.Es el único madridista que cumpla con el perfil exigente de su director técnico, Zinedine Zidane, para que se destaque en el hueco que ha dejado Carvajal en la parte baja del plantel blanco, ya que posee las mismas características.Por ahora, Carvajal no tiene fecha para volver al terreno de juego, en el que ya sumó más de mil minutos en los que va de la temporada.