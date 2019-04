Dani Carvajal: "No creo que haya que hacer una revolución" en el Real Madrid

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, consideró que no es necesaria hacer una revolución en el equipo durante el próximo mercado estival.

"No soy quien para decidir eso. Entre los que trabajan en eso deben ver en qué necesita fijarse el equipo, quién de fuera del club nos puede ayudar", indicó.

"No creo que haya que hacer una revolución, en los últimos años el equipo se ha retocado muy poquito y hemos sido campeones de Europa durante mil días".

Uno de los nombres que suena para reforzar el plantel es el del belga Eden Hazard: "No hablamos de nadie que no esté aquí en el vestuario. Nos centramos en nosotros y a quién decida traer el club, si es que decide traer a alguien, que nos ayude".

Preguntado por el delantero francés Karim Benzema, autor del gol del Real Madrid en el último partido liguero ante el Leganés (1-1), declaró: "Creo que está haciendo una temporada fantástica. Felicitarlo porque en toda la temporada prácticamente ha hecho goles. Creo que si hay que valorar a alguien más positivamente, él ha sido el mejor del equipo este año".

¿CASTING?

Carvajal afirmó que a él no se le hace larga la temporada pese a que el equipo ya no compite por conquistar títulos y habló acerca de si existe la sensación entre algunos jugadores de que se están jugando su futuro: "Este club es tan exigente que todos los que estamos en plantilla, si no tenemos un buen año, vamos a ser cuestionados posiblemente o vamos a tener opciones de no estar aquí el año que viene. Hay que convivir con ello".

"Es complicado el no jugarte nada. La confianza del jugador no es tan alta como cuando estás compitiendo por resultados, por títulos. Es más complicado sin quererlo pero tenemos que ser profesionales, ganar los partidos que nos restan y ya el año que viene se verá dónde está cada uno, quién se queda y quién no. Lo importante es conseguir un grupo en el que estemos todos fuertes y unidos para luchar por todo", expresó.