Dani Carvajal: "En el Real Madrid te inculcan el deseo de conquistarlo todo"

Daniel Carvajal (Leganés, 1992), cuatro veces campeón de la UEFA Champions League y tres veces ganador del Mundiales de Clubes de la FIFA, así como 18 veces internacional español, interactuó con sus fans en El Salvador como parte de un tour promocional, posible gracias a uno de los “sponsors” oficiales del club merengue y a su distribuidor para nuestro país, Hankook y Distribuidora Ramírez, respectivamente.

Antes de entregarse a una apretada agenda que incluyó la apuntada clínica con los chicos en las instalaciones de BeSport, Carvajal atendió a Grupo LPG para conversar sobre sus experiencias, sus motivaciones, el relevo de entrenador en el Real Madrid y el futuro de la selección española.

Dani Carvajal tuvo una apretada agenda en el país, que incluyó una clínica con menores. /FOTO: Violeta Martínez.

Después de ganar cuatro UEFA Champions League, tres de ellas consecutivas, ¿de dónde sale la motivación para seguir compitiendo?

Bueno, lo más importante cada verano es borrar lo que has conseguido, intentar convertirte de nuevo en un chico de 18 años que tiene las ganas, el deseo de conquistarlo todo, esa es la mentalidad que nos inculca el Real Madrid y que, en general, debe tener cualquier deportista de alta competencia.

Grandes jugadores de otras épocas del Real Madrid no solo nunca ganaron una Copa de Europa, sino que nunca jugaron una final. ¿La emoción de la final cambia luego de disputar tres al hilo?

Ahora mismo creo que no soy consciente de lo que estamos consiguiendo, creo que solo con el tiempo le daré su real valor a todo lo que estoy ganando en el Real Madrid y poniéndolo en perspectiva histórica, pero cada año quiero ganarla, me reseteo, quiero volver a disfrutar de esa sensación. Cada año es diferente, cada final es distinta, tiene su esencia cada una, nunca será igual a la otra, pero lo que tienen en común es que en todas queremos sumar más trofeos a la vitrina de nuestro club.



No te preguntaré cuál fue tu final más dura, porque supongo que fue la de Kiev. Pero, ¿cuál fue la más dulce, Cardiff o Milán?

Un poco las tres... aunque probablemente me quedaría con Cardiff porque tanto en Milán como en Kiev he tenido la mala suerte de lesionarme, son cosas que pasan, a veces la tensión mental y otros factores influyen en ese sentido.

Me quedaría con Cardiff, hice el pase de gol, ganamos y fue una Champions muy bonita para nosotros. (Esa final el Madrid la ganó 4-1 sobre el Juventus, y Dani alude a una pared con Cristiano Ronaldo que concluye en el parcial 1-0).



Zinedine Zidane. ¿Hubo alguna lección, algún concepto suyo que se quede contigo para toda tu carrera profesional?

Creo que desde el primer día que llegó... "Zizou" fue uno de los mejores jugadores de la historia y todo lo que nos decía, todo lo que nos enseñaba lo recibíamos con la mayor expectación, siempre le escuchábamos con los ojos como platos.

Subrayo particularmente su temple, su actitud, que no cambia en las situaciones más difíciles. Era notable, él siempre estaba tranquilo y eso nos venía muy bien como equipo.

Carvajal, durante la entrevista. /FOTO: Violeta Martínez.



¿Crees que la presión de jugar para el Real Madrid se compara con la de otros clubes o equipos en el mundo, y aún más si es en la competición que ha dominado históricamente?

Solamente he jugado con el Real Madrid y un periodo en el Bayer Leverkusen (2012-2013), pero igual creo que la presión que se vive en el Real Madrid, la exigencia y el compromiso que se te pide no se igualan a las de ningún otro club. Por eso es que somos los mejores de Europa, lo dicen las estadísticas. Las ganas de superarnos en la Champions siempre están ahí, parece en esencia nuestro torneo, pero lo demostramos sobre el césped.

¿Qué puede darle Julen Lopetegui al Real Madrid que no tenía con Zinedine Zidane?

Al final, Zinedine Zidane se va luego de ganar nada menos que tres UEFA Champions League seguidas y deja el listón muy alto, pero hay que tener confianza en Lopetegui, somos un equipo en el que jugadores y todo el “staff” vamos de la mano y sobre el reto, dejemos que el tiempo y las sensaciones digan qué tan bien lo está haciendo Julen.

¿Cómo haces para mantenerte enfocado y que estar en este club, el más importante del mundo, no cambie quien eres ni afecte tu entorno personal?

Vamos, es que al final quien se dedica a lo que le gusta, a lo que le apasiona, no puede considerar su trabajo sino como una delicia. La presión es real, cada fallo es multiplicado por mil, pero si uno confía en sí mismo, en la calidad de lo que hace, disfruta sobre el césped y esa es la garantía de que todo salga bien.

Debes entregarte al máximo cada día y ya, al fin y al cabo es deporte, y puedes ganar o perder, es así, pero siempre dejándolo todo para que al llegar al vestuario puedas mirarte a la cara con tus compañeros.

El triple campeón de Europa reveló todos los detalles de su experiencia como madridista. /FOTO: Violeta Martínez.



Eres literalmente un hombre de la casa, formado en el Real Madrid desde las categorías primigenias, alevines. Esos valores de los que hablas, compromiso, entrega, están en el ADN del club, son parte de la formación como jugador merengue...

Por supuesto. Aparte de estar en la mejor academia del mundo, de trabajar para que seas uno de los mejores jugadores del mundo, ahí se te enseña sobre solidaridad, trabajo en equipo, compromiso, son las pautas para crecer, para que se te convierta no solo en buen jugador sino en mejor persona.

Te tocó vivir en una época formidable y convivir en un camerino con muchísimos cracks...

Bueno, imagínatelo. Son los mejores jugadores del mundo, me ha tocado vivir en un vestuario magnífico, prácticamente todos somos amigos, nos llevamos muy bien todos, eso es básico para pelear grandes cosas.

Hablemos de selección española. ¿La Eurocopa 2020 se puede ganar con la misma identidad futbolística de los últimos años o debe hacerse un cambio? ¿Qué opinas de ese debate?

Desde una posición personal te digo que el estilo de la selección española es único, se lleva trabajando desde hace muchísimos años, y luego cada entrenador le da un poco su retoque.

A algunos les gusta poner énfasis en un punto, a otro en otro, pero creo que la base seguirá siendo la misma: a los jugadores españoles nos gusta tener la pelota, nos gusta la posesión del objeto de juego, nos gusta llevar la iniciativa.

Para concluir, ¿qué podrías decirle a esos niños salvadoreños que atesoran el sueño de ser futbolista profesional pero viven rodeados de gente y situaciones que les dicen “no lo lograrás”?

Principalmente, nadie te puede decir que no puedes lograrlo. No hay mayor orgullo que demostrarle a esa gente que estaba equivocada. A aquellos que aman el fútbol desde pequeños solo puedo decirles que trabajen en ello, que lo disfruten en cada momento, esa hora o dos horas que le dedicas al día deben ser las mejores, que no se guarden nada, la clave es llegar al vestuario sabiendo que no te guardaste nada, esa noción te enriquece y es el signo de que puede llegar lejos en esta carrera.