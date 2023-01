Video: Dani Alves se pronuncia por el caso de agresión sexual

El futblista Dani Alves se pronunció en redes sociales tras ser acusado de agresión sexual el pasado fin de semana en Barcelona.

Alves fue acusado de agredir sexualmente a una mujer y las autoridades decidieron mandarlo a prisión preventiva sin opción de fianza.

"Me gustaría desmentir todo esto. Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente, estuve disfrutando", dice el jugador.

"Cuando tú eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ingresar. Lo siento mucho pero no se quién es esa señorita, no conozco su nombre, nunca la he visto en mi vida"