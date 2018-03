Dani Alves le pide a Neymar “ser valiente”

El periódico MARCA reveló una entrevista a Daniel Alves, luego del partido de hoy en el que fue protagonista con un gol y una asistencia del título de Supercopa de su nuevo equipo, el PSG ante el Mónaco (2-1).MARCA obtuvo respuestas interesantes sobre el pensamiento que tiene del fichaje de Neymar y qué le ha dicho para provocar su salida del equipo catalán, al que él también pertenecio.“Ojalá suceda, eso espero. Yo no tengo nada que ver con su decisión. Es una decisión importante para él y son ese tipo de decisones que deben tomar los hombres. Es uno de mis mejores amigos y siempre los quiero a mi lado, pero no puedo interferir en su decisión”, dijo Alves preguntado sobre si Neymar fichará o no por el equipo parisino.Reveló que él fue uno de los que le ayudó para llegar al equipo catalán, pero “no tomé la decisión por él”.“Le dije lo que había en Barcelona y decidió venir. Las decisiones son para los valientes y yo soy el más valiente. Decidí dejar el Barça y la Juve. Él debe decidir por seguir progresando. Sólo quiere que mi amigo sea feliz donde sea, aunque obviamente si es aquí, mucho mejor”, añadió.Expuso que todos los días habla con Neymar, “pero no de fútbol”. Aunque fue enfático en señalar que el jugador está ansioso.“Trato de calmarlo porque en estos tiempos en los que oímos a tanta gente de aquí y allá, te puedes volver loco. Es una decisión que tiene que tomar en voz baja y tiene que ser egoísta, porque los clubes no piensan en ti hasta que no das resultados. Soy un claro ejemplo. Le he dicho una cosa: sé valiente, el mundo es de los valientes”, concluyó.