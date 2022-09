Dani Alves habló sobre sus posibilidades de ir al mundial

El futbolista brasileño Dani Alves, de los Pumas UNAM mexicanos, aseguró este martes que la prensa y los hinchas al balompié piensan más en su posible participación con Brasil en el Mundial Catar 2022 que él mismo.

"La gente habla más del Mundial que yo. Vine a Pumas a hacer lo mejor que puedo, a trabajar duro, si eso me lleva al Mundial excelente; sé que lo he hecho con mi selección me va a llevar a ese objetivo, no el que yo esté en este u otro equipo", subrayó el futbolista con más títulos en la historia.

❌ Ni otro equipo en México ni el Mundial por ahora....



�� Dani Alves concentrado al 100 en ganar con Pumas. https://t.co/oUndqnVS4X — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 20, 2022

El lateral de 39 años quedó fuera de la convocatoria de Brasil para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre ante Túnez y Ghana porque según el preparador físico de la selección, Fábio Mahseredjian, no está en buen estado físico.

Alves confesó que no está preocupado por la situación porque está seguro de lo que podría aportar a la absoluta que dirige Adenor Leonardo Bacchi "Tite".

"Yo sé lo que puedo entregar y cuál es mi importancia para la selección. Yo soy el león de mi vida y no importa la jungla en que esté, nunca voy a comer hojas", afirmó el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Dani Alves también habló del fútbol mexicano, al que calificó de un tanto desorganizado, y alabó el nivel de sus jugadores a los que calificó de conformistas.

"México tiene excelentes futbolistas, pero lo digo con sinceridad, no se lo creen, se conforman; la gente es muy conformista, si un futbolista se va a Europa ya hicieron la vida, pero no piensan que pueden ser mejor cada día", criticó.

Los señalamientos los extendió para su equipo, los Pumas, que han hecho un mal torneo Apertura 2022 en el que suman 14 puntos y están el lugar 16 de 18 en la clasificación, al borde de quedar fuera de la fase de repesca a la que avanzan los ubicados entre los lugares cinco y 12 tras la fase regular.

"Me gustaría que mis compañeros se lo creyeran un poco más y pagaran el precio por competir, eso hay que sentirlo para cambiar las cosas y que los resultados empiecen a aparecer. Necesito que los chicos crean en lo que yo propongo para ser alguien".

De las críticas que recibe a través de las redes sociales, Alves puntualizó que vienen de personas que no hacen nada para cambiar su realidad.

"Estoy decepcionado un poco de que la gente no valore lo que tiene. La gente sólo ve el mundo por el celular y parece que no les importa un carajo la vida a través del teléfono. Lo que yo quiero para la vida es ganar, soy un obsesionado con ganar; a los demás sólo les queda opinar.

Pumas visitará este viernes al Puebla en partido pendiente de la séptima jornada del Apertura 2022.